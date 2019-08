El mundo de la ópera defiende los modos «respetuosos» de Plácido Domingo Las Orquestas de Filadelfia y San Francisco cancelan su invitación del mes próximo, mientras el Festival de Salzburgo mantiene su actuación los próximos días 25 y 31

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Actualizado: 14/08/2019 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Es una canallada». Así de contundente se mostraba ayer Ainhoa Arteta cuando se le preguntaba sobre las acusaciones de acoso sexual vertidas contra Plácido Domingo. La soprano donostiarra, que ayer cantó «Madama Butterfly» en San Sebastián, y prefirió concentrarse en la función y no entrar en el asunto, dio sus primeros pasos en la lírica de la mano del cantante madrileño; en 1993 fue una de las ganadoras de la primera edición de Operalia, el concurso que patrocina y organiza Domingo. Otra de las voces que tuvo al ahora barítono madrileño muy cerca en sus comienzos es la soprano Ángeles Blancas; su primer trabajo juntos fue la grabación de la ópera «El gato montés» y, posteriormente, Domingo la invitó a una de las galas de Reyes que protagonizó en Madrid. «Lo que yo puedo decir es que Plácido ha sido siempre muy educado y respetuoso conmigo -explicó ayer a ABC-; no he tenido ni con él ni con nadie ningún problema en ese sentido. Mi carrera se ha desarrollado por otros derroteros; nunca le he pedido nada ni he llamado nunca a su puerta».

Miradas e insinuaciones

A la soprano madrileña le sorprende que el presunto acoso haya salido a la luz treinta años después de producirse. «¿Que en el mundo de la ópera hay miradas e insinuaciones? Claro, el poder se ha ejercido siempre de muy distintas maneras, pero no solo en el mundo de la ópera. Y a lo largo de mi carrera he escuchado muchas historias, también de Plácido, aunque nadie me ha contado a mí que haya vivido una situación parecida. Y cuántas veces no hay nada de cierto en lo que se cuenta, y solo se pretende llamar la atención». Situaciones como las que se acusa ahora a Domingo, insiste la soprano, han existido siempre por parte de cantantes, directores, agentes, periodistas... «Ahora hay un poder gay... Lo que ha de hacer un artista es decir que no, no rebajarse, mantenerse y, si te salen peor las cosas, pues te salen peor», concluye Ángeles Blancas. Otra mujer que ha salido en defensa de Domingo es Pilar Jurado, soprano, compositora y presidenta de la SGAE. En declaraciones a Ep, ha definido al cantante como «un perfecto caballero. Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta».

Los efectos del escándalo no se han hecho esperar. La Orquesta de Filadelfia ha cancelado la participación de Plácido Domingo en su concierto de inauguración de la temporada, el próximo 18 de septiembre. La Ópera de San Francisco suprimió otro que el tenor español tenía previsto para el 6 de octubre. La Ópera de Los Ángeles, de la que es director general desde 2003, abrirá una investigación con «asesoramiento externo». Por contra, la presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, confirmó que el tenor actuará allí, como estaba previsto, los días 25 y 31 de agosto. «Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me han impresionado sus modos respetuosos con todos los trabajadores del Festival», señaló. También el Palau de les Arts de Valencia mantiene la participación de Domingo en «Nabucco» en diciembre, y esperará a la resolución del caso para «actuar con consecuencia».