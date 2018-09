Encuentran un «excepcional» tesoro romano enterrado para osconderlo de los bárbaros

Un importante descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en el antiguo Teatro Cressoni en la ciudad italiana de Como, cerca de Milán, puesto que se han encontrado un alijo de monedas debajo de un teatro que podría valer millones de euros, según informa Newsweek.

Los arqueólogos han datado las monedas en el siglo V, una época marcada por la caída del Imperio Romano de Occidente. Cientos de las monedas fueron encontradas escondidas en un tarro de esteatita enterrado debajo de este teatro, cuenta la CCN.

Según los descubridores, todos los indicios sugieren que las monedas fueron enterradas intencionadamente. Probablemente, para evitar que cayeran en manos de los invasores.

Según los investigadores, dice «Newsweek», la llegada de los bárbaros empujó a muchas familias nobles a abandonar sus residencias. Y lo que no se pudieron llevar con ellos lo enterraron, esperando volver a recuperarlo algún día. Aunque, tal y como demuestra este hallazgo, la menos en este caso, nunca regresaron para desenterrar sus tesoros.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlbertopic.twitter.com/ff6ep38gtG