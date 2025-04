Colocan una bolsa de plástico en la cabeza de la estatua de fray Junípero en su pueblo natal

La estatua dedicada a fray Junípero Serra en su localidad natal, el municipio mallorquín de Petra, ha amanecido esta mañana con una bolsa de plástico colocada en la cabeza de la citada escultura. Una vez descubierto este acto vandálico, la bolsa ha sido retirada de inmediato por operarios municipales . El alcalde del municipio, Salvador Femenías, del partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI), ha condenado ese ataque.

El suceso ha tenido lugar dos días después de que en la madrugada del pasado lunes la estatua de fray Junípero ubicada en Palma de Mallorca hubiera sido ya víctima de otro acto vandálico. En concreto, alguien escribió con pintura roja la palabra «racista» en su base de piedra. La pintura salpicó la propia escultura de bronce, en donde aparece la figura del santo mallorquín acompañada por la de un nativo de las tierras de California, que evangelizó en el siglo XVIII. Ese mismo lunes, varios miembros de la Hermandad de la Santa Caridad de Palma limpiaron de manera voluntaria y desinteresada el monumento.

Más allá de la actuación de la citada cofradía, un equipo de operarios de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado del Ayuntamiento de Palma culminó ayer la tarea de recuperación y rehabilitación de la estatua, siguiendo el protocolo establecido por el cronista oficial del consistorio palmesano. Así, se procedió a limpiar la escultura con agua a una presión alta, para decapar de forma suave la superficie, eliminar la pintura y no dañar las dos figuras de bronce.

Ataques previos

Esos ataques en Petra y en Palma han tenido lugar después de que el pasado fin de semana hubieran sido derribadas sendas estatuas de fray Junípero en Estados Unidos, una el viernes en San Francisco y la otra el sábado en Los Ángeles. Se da la circunstancia de que l a canonización de esta figura clave del catolicismo español se produjo el 23 de septiembre de 2015 en el propio país norteamericano , en la Basílica Inmaculada Concepción de Washington. El Papa Francisco, que presidió la ceremonia, recalcó entonces que el llamado «apóstol de California» siempre buscó «defender la dignidad de la comunidad nativa».

Con anterioridad al acto vandálico de Palma y sin ninguna relación con el mismo, la edil de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, de Unidas Podemos, había afirmado el domingo en su cuenta oficial de Twitter que «las ciudades hablan mediante los nombres de sus calles, monumentos y estatuas. Cuentan una historia política de élites y oligarquías. Los habitantes toman la palabra en San Francisco y tiran la estatua de Junípero Serra. En Palma, pacíficamente, debería ser igual».

En el consistorio de Palma gobierna en el presente mandato un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. El alcalde de la ciudad es el socialista José Hila. En la oposición se encuentran el PP, Vox y Cs.

Distintas valoraciones

Hila se pronunció el lunes sobre la opinión de la regidora de Unidas Podemos, que forma parte del equipo de gobierno municipal tripartito. «Es un tuit personal, una opinión personal, que todo el mundo puede hacer en su vida, pero no es una opinión del equipo de gobierno, pues no se ha discutido nunca ni se ha planteado nunca», indicó el alcalde a preguntas de los medios, para añadir: «Por tanto, el equipo de gobierno no apoya este tema».

Desde la oposición, el PP, Vox, Cs y el PI criticaron tanto el acto vandálico de Palma como las declaraciones de la regidora Vivas. En paralelo, Vox registró en la Cámara regional y en el Consell de Mallorca una propuesta de declaración institucional en reconocimiento de fray Junípero. Además, el Obispado de Mallorca emitió un comunicado en el que lamentó y condenó que «un movimiento internacional renovado para sanar recuerdos y corregir las injusticias del racismo» haya sido «secuestrado por algunos en un movimiento de violencia, saqueos y vandalismo». Las reacciones críticas continuaron ayer, en concreto desde la entidad Sociedad Civil Balear y desde la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos.

Por su parte, el alcalde de Petra ha defendido estos días la figura del evangelizador. «Queremos dejar claro que la obra de nuestro vecino ha sido siempre un trabajo integrador, positivo y humanitario. Llevó a cabo la fundación de grandes ciudades como Los Ángeles, Santa Bárbara, San Diego... donde su legado religioso, cultural y agrario ha sido estudiado por muchos historiadores internacionales de diferentes universidades. Su trabajo en estos lugares ha dejado un balance muy positivo, que aquí en nuestra isla y el resto del territorio nacional no es nada conocido. Por lo tanto, es necesario poner en valor toda esta tarea para reconocer su figura», recalcó Femenías a través de un comunicado.