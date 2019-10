BOHEMIAN RHAPSODY El videoclip prohibido de Freddie Mercury rodado en un club de travestis ve la luz El líder de Queen celebró allí con una de sus legendarias fiestas su 39 cumpleaños en 1985

Las fiestas organizadas por Freddie Mercury forman parte de su leyenda. Un mito forjado a base de rock y buena música, pero también con escándalos y excesos.

Sin duda, una de las más sonadas fue la de su 39 cumpleaños. Por aquel entonces (1985), el líder de Queen residía en Múnich donde grababa su primer disco en solitario, «Mr. Bad Guy». Mercury decidió celebrar su aniversario por todo lo alto en un conocido club de travestis de la ciudad, Mrs. Henderson's.

A la fiesta estaban invitadas más de trescientas personas, entre las que no faltaron ni Brian May, ni Mary Austin ni Boy George. El «dress code» requerido no dejaba lugar a dudas. Los asistentes solamente podían acudir disfrazados de «drags queen» y los únicos colores permitidos eran el blanco y el negro.

El desenfreno estaba servido y una cámara instalada en el techo se encargó de grabarlo hasta el más mínimo detalle. Las imágenes pasaron a formar parte del vídeoclip de «Living on My Own», uno de los singles de su debut en solitario.

Aquello fue demasiado para la discográfica con la que trabajaba Mercury en ese momento, CBS Records. Su presidente, Walter Yetnikoff, decidió no emitir el vídeo en la televisión de la cadena dado que, a su juicio, la «promiscuidad» que se percibía en sus imágenes podía dañar a sus ventas (la canción ocupó el puesto cincuenta en los ránkings británicos).

«Living on My Own» se guardó entonces en un cajón. Y allí permaneció hasta 1993, dos años después de la muerte de Mercury. En aquel momento, se hacía un relanzamiento de «No More Brothers» cuyo extra era este vídeo.

Fue un éxito inmediato y «Living on My Own» alcanzó por fin el número uno, convirtiéndose en el single más vendido del año en Europa. Ahora, Hollywood Records lo ha restaurado como suculento adelanto del lanzamiento el próximo viernes de «Never Boring», una caja homenaje que reúne lo mejor de la carrera en solitario de Freddie.

Se trata de una recreación en 4K, en el que se ha usado la película original en 35 mm con la nueva mezcla de audio, se acaba de estrenar hoy 4 de octubre en YouTube