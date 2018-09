Biblioteca nacional: de dudar de su autoría a comprarlo con descuento

Inés Martín Rodrigo

Añón de Moncayo (Zaragoza) Actualizado: 30/09/2018 03:13h

Si uno rastrea en la base de datos de la Biblioteca Nacional, verá que aparece «Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre». El encargado de vender el ejemplar de la obra a la institución, persona de máxima confianza de Borja de Pedro, recuerda cómo la jefa del servicio de la Sección de Estampas le hizo darle su palabra de que la obra era de Cela. No tenían el depósito legal, porque el registro de todos los libros publicados en Cataluña lo tiene la Biblioteca de Cataluña. «Yo le dije que no solo le daba mi palabra, sino que se lo llevaría en mano y no me pondría el conforme de la factura hasta que verificase la firma de don Camilo». Un funcionario comparó la firma, «dijo que sí y me puso el conforme de la factura para que la pudiera llevar a contabilidad e iniciar el proceso de pago». Por cierto, lograron un «gran descuento», que el artista autorizó.