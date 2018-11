Bertín Osborne, drástico con Dani Mateo: «Ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagarlo» El cantante presenta disco de rancheras este viernes y no ha esquivado la polémica del sonarse los mocos con la bandera de España: «Me da lástima porque estoy seguro de que es un buen chaval pero oye, uno tiene que pensar las cosas que hace. Somos personajes públicos»

El presentador de televisión y cantante Bertín Osborne, quien este viernes publica nuevo álbum de rancheras, ha asegurado que Dani Mateo «metió la pata» con el sketch en el que se sonaba con la bandera española y por el que fue citado por el juez por un supuesto delito de ofensas y ultraje a símbolos de España. «Lo sabe y estará arrependitísimo», ha apuntado a Europa Press.

«Yo he hecho muchas gilipolleces en mi vida. Él ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar por haberla hecho», ha resaltado, al tiempo que ha planteado que «precisamente por es gilipollez», el cómico televisivo va a quedar marcado y «será toda la vida el que se sonó los mocos con la bandera».

Por eso, ha añadido que hay que pensarse las cosas «un poquito antes». «Tú puedes hacer bromas con lo que sea, pero no te puedes meter en el plano de los sentimientos. Igual que no puedes entrar a escupir en una iglesia porque le jorobas los sentimientos a mucha gente, tampoco puedes hacer eso con la bandera porque hay mucha gente a la que eso le afecta y no te lo va a perdonar nunca», ha reflexionado.

Para terminar, ha vuelto a insistir en que «esas gilipolleces hay que pensárselas», y ha zanjado: «Me da lástima porque estoy seguro de que es un buen chaval pero oye, uno tiene que pensar las cosas que hace. Somos personajes públicos, no puedes hacer una cosa así y pensar 'qué cachondeo'».