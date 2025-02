El Archivo Vicente Aleixandre sigue pendiente de protección

La futura protección de Velintonia como Bien de Interés Patrimonial (BIP) vuelve a poner encima de la mesa el estado del Archivo Vicente Aleixandre, que tal y como ha venido informando ABC lleva décadas en manos privadas (las de Ruth Bousoño) y en la actualidad está lejos de la vista del público y los investigadores. El legado del poeta, que consta de unos mil quinientos documentos (entre manuscritos y copias mecanografiadas, e incluyendo varios inéditos) y más de mil cartas de prácticamente todos los escritores españoles que alcanzaron cierta importancia en el siglo XX, aún no goza de ningún tipo de protección oficial.

Fue en 2017 cuando Esther Ruiz, diputada de Ciudadanos, registró una proposición no de ley para que la Comunidad de Madrid hiciera un inventario del Archivo Vicente Aleixandre con el objeto de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). La propuesta, que partía de una iniciativa de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, contó con el beneplácito de la mayoría en la comisión de Cultura, aunque los trámites se han ido dilatando hasta durar años. En 2019 trascendió que Paloma Sobrini, que por entonces era la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, había elaborado un informe que manifestaba «el valor histórico del archivo».

Según ha podido saber ABC, en 2020 la Comunidad de Madrid (CAM) solicitó incluir el archivo como posible bien integrante de su patrimonio histórico, con «el fin de estudiar el fondo en profundidad» y analizar «si procede su declaración BIC o BIP para darle el máximo grado de protección», algo en lo que siguen trabajando. Quienes lo han visto, como Julio Neira o Alejandro Duque Amusco, sostienen que es un bien cultural de gran importancia, y que su investigación y divulgación completará la visión que tenemos de Aleixandre. Para muchos es el conjunto más importante de la Generación del 27.

Interés de la BNE

Hace unos meses, Ruth Bousoño, propietaria del archivo junto a sus hijos, comentó en estas páginas que su intención era venderlo. De hecho, en 2007 la Diputación de Málaga y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estuvieron a punto de comprarlo por cinco millones de euros, un acuerdo que finalmente se truncó. También la Biblioteca Nacional de España (BNE) se preocupó hace unos años por este conjunto documental, tal y como han revelado fuentes de la misma a este periódico: «La BNE se interesó, como no puede ser de otra manera, por el archivo personal de Aleixandre, pero no se llevó a efecto ninguna gestión por motivos presupuestarios».

Desde el Ministerio de Cultura no quieren pronunciarse sobre el tema: «No hay información al respecto. No hay novedades». Por su parte, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, denuncia el descuido con la memoria de Aleixandre y, en particular, con sus papeles. «El olvido del archivo me parece inadmisible. Para el Instituto Cervantes sería un verdadero orgullo que el Archivo Vicente Aleixandre pasara a su Biblioteca Patrimonial y que pudiéramos ponerlo al servicio de todos los lectores, de todas las lectoras, de los estudiosos de la poesía contemporánea. Aparecerían ahí cartas de muchos escritores, recuerdos, y creo que es lamentable que domine la desidia o el interés económico de quien quiere hacer negocio con ello en vez del respeto a la figura de Vicente Aleixandre y su significación en la cultura», asevera el poeta.

