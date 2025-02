'Yuyu': «Que repita el año que viene no va a depender de un premio»

Da gloria verlo. Es José Guerrero Roldán, el 'Yuyu' de Cádiz, un autor de Carnaval, chirigotero, que este año ha regresado al concurso del Falla 15 años después de su última participación con 'Los emires por donde se mire'.

Es, junto al de Jesús Bienvenido en comparsas, uno de los regresos más esperados en este COAC 2025 que pondrá el punto final a más de un mes de coplas este viernes 28 de febrero.

El 'Yuyu' fue en los años 90 del pasado siglo uno de los grandes revolucionarios de las chirigotas junto a Erasmo Ubera y el 'Selu'. El chirigotero, de un tiempo a esta parte locutor de radio, dejaba claro antes de que arrancara el COAC que su chirigota, bautizada como 'Los James Bond que da gloria verlos', venía a darlo todo. Y así está siendo.

No ha sido fácil el regreso. A caballo entre Sevilla y Cádiz, con la vida cambiada, que si familia, niños, trabajo... Pero su mujer, María Serrano, 'Mariquilla', le conoció ya fuera de las tablas y tenía el gusanillo de verle en acción. También por los hijos. Dicho y hecho. Ella le animó a volver y él, arropado por un grupo de amigos, volvió.

A estas alturas del certamen, a punto de cantar en semifinales, son muchos los que se preguntan si repetirá al año que viene. Responde el 'Yuyu': «Que repita el año que viene no va a depende de un premio». Y piensa en voz alta: «Habrá que analizar muchos factores». Pue eso, será en buena parte 'lo que diga mi mujer', que apuntara el 'Selu', tras poner sobre la mesa todos esos factores que van de la mano: familia, trabajo, el hecho de vivir en Sevilla... «Es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer», resalta.

Con lo que le gusta dormir a José Guerrero Roldán... y las cosas han cambiado. Tras el pase de cuartos, regreso a Sevilla de madrugada y el despertador sonó temprano para llevar a los niños al colegio. Nada es lo que era, pero él está encantando con esa nueva vida. Deja bien claro que está disfrutando como nadie. Y por eso, cosas como el cameo de Antonio Reguera en cuartos de final. «La mejor forma de disfrutar es rodearte de familiares y amigos», apunta.

El pase de cuartos confirmó a la chirigota como una aspirante a todo. Cantaban un pasodoble y la gente se perdía parte del pasodoble por estar riéndose de lo que se acababa de cantar en ese mismo pasodoble. «Es una de las chirigotas más redondas que he llevado al Falla a nivel de pasodobles y de cuplés», asegura.

El 'Yuyu' ha querido huir de las redes sociales durante el COAC, pero está teniendo mucho protagonismo en los medios. Ha dicho por activa y por pasiva que venía a disfrutar, que iba a ser, cómo no, fiel a su estilo, y que, pese a venir a disfrutar, de casta le viene al galgo y pelearía por llevarse el primer premio.

Y en esas está. Disfrutando, fiel a su estilo y sacando geniales pasodobles. «El Carnaval de Cádiz es crítica y humor. Cuando se combinan ambas, son demoledoras. La crítica sola te puede fastidiar y llegar, pero cuando te hacen humor, sientes que se están riendo de ti. Y eso duele algo más. Mi chirigota siempre ha buscado que la gente se ría. Este año, creo que he conseguido hacer el pasodoble más resultón a base de chistes. He hecho un pasodoble redondo. Todos llevan seis o siete chistes. Cuando presenté el pasodoble, el grupo me decía que había varios cuplés dentro de él«, celebra sin pasar por alto »la complicación« de semejante creación.

«Quedan cosas buenas y grandes pasodobles. Tenemos buenas letras para las semifinales. Lo que pasa, aunque nunca se sabe cómo va esto, que en cuartos de final había que dar una buena imagen«, explica.

El doble objetivo: disfrutar y competir

El objetivo está cumplido, pero no del todo. Y es que va «a por todas»: «Se están cumpliendo todos los guiones que tenía en mente. Quería hacer una chirigota que principalmente gustara, pero también que compitiera. Una agrupación que mi familia y mi gente pudieran disfrutar. Las sensaciones han sido muy bonitas. La chirigota ha caído de pie y ha gustado. Me encantaría estar en la final, pero insisto en que este año no vengo con ese veneno. Me he tomado el regreso para disfrutar en todos los sentidos«.

«Da la sensación de que hay tres o cuatro chirigotas, entre ellas puede que la mía, que aspiran claramente a la final. Pero no seré yo quien diga quien puede o debe estar, porque luego llega el jurado y pone las cosas en su sitio. Pero sí, estamos ahí nombres conocidos y es posible que se cuele alguna sorpresa, aunque prefiero no dar nombres. La intención en semifinales es asegurar la final, porque la competencia es grande. Guardar cosas puede ser un error. Ya se ha quedado gente en el camino«, concluye el 'Yuyu'.