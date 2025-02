'Los James Bond que da gloria verlos': Dos disparos certeros para detonar el Falla

Chirigota Los James Bond que da gloria verlos Autor José Guerrero Roldán 'Yuyu'

James Bond repite su presentación y popurrí. No engaña a nadie. Es la chirigota del Yuyu, la de siempre. ¿Y cuándo ha cambiado estas pieza para meter dos 'chascarrillos' del Concurso y así competir? Estaría fallando a todos, se estaría fallando a él. Es un autor clásico, aunque eso reste, no puntos, pero sí sensaciones. Falta no le hace ninguna.

Porque José Guerrero Roldán ha dado otro petardazo. Explosión controlada del agente 007 con licencia para matar de risa. Dos disparos certeros en forma de pasodobles cuya detonación ha hecho temblar el Falla... y sonarán durante un buen tiempo. El chirigotero gaditano maneja este arte como nadie, pues sus coplas son como las bombas racimo, que explotan una y otra vez con golpes a cada cual más ingeniosos. El Yuyu se ha ido como Fray Luis de León, parece que ha sido una perezosa siestecita de 15 años, porque hasta su repertorio representa un viaje al pasado. Recién 'acabao' de levantar,

Un pasodoble a Carlos de Inglaterra y Camila Parker. De los que se ha dicho de todo... menos los siete tiros del Bron, Ca-Brón. Que al final no han tenido hijos porque Carlos no le quiere hacer un feo a ella.

Si el primero es copla 'deluxe', el segundo es letra de gran envergadura. De las que quedan en la memoria (o quedaban en su época, menos volátil) «A mi niño de tres años le he apuntado en una lista de espera, por si a los 80 años se le quiebra la cadera«. Para paladear.

Anda inspirado hasta en los cuplés, donde da en la diana. 'No es lo que dice, sino como lo dice'. Cómo lo toca. La diferencia entre una historia y un chiste es la manera de contarlo. Yuyu se disfraza de tahúr y como un trilero maneja la pelotita con ingenio hasta que te la encuentras en el bolsillo. Sería bochornoso y zafio destripar esta pequeña pieza en esta crónica. Sin duda, si han llegado hasta este punto y no han visto la actuación, salgan de aquí y no pierdan el tiempo.

Así cantaron en preliminares:

