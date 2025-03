Yuyu: «No te puedes guardar nada para una Final, porque si te guardas algo te puedes quedar fuera»

El Yuyu dejó muy buenas sensaciones en esta Gran Final en el Teatro Falla con su chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos'. Su humor y surrealismo se hicieron patente en este último pase con un pasodoble y un cuplé de estreno. Su Bond, James Bond, no defraudó y las letras de nuevo cuajaron en el público, que aplaudió esos grandes compases.

Tras la actuacióm quiso dejar sus impresiones del certamen del que declara que no se le ha hecho muy largo, porque les tocó cantar tarde, el 9 de febrero. «Nos ha ido muy bien», declara.

«Se me hizo largo cuando empezó, pero es un concurso maravilloso. Yo me quedo con la reacción del público. La chirigota ha estado soberbia en todos los pases que ha dado, con esa actuación en semifinales que gritaban 'pasodoble' 'pasodoble' y en Tampax Goyescas me decían 'otro cuplé' 'otro cuplé' y nada, hemos venido a concursar. No te puedes guardar nada para una Final, porque si te guardas algo te puedes quedar fuera».

«Yo creo que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y estoy muy contento. Hoy me espero cualquier cosa, desde quedar al último a ganar o quedar segundo. No vengo como otros años con el veneno... Voy a escuchar el pase con una tranquilidad absoluta y que sea lo que Dios quiera», comenta a La Voz.

El autor declara que «se lo decía a la gente mía, igual el jurado piensa que vamos los primeros desde el minuto 1 o vamos los últimos y nos han sacado... Como no lo sabemos y ya está. Contento, a disfrutar el Carnaval en la calle», concluye.

