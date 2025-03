'Los James Bond que da gloria verlos': El Yuyu tira con la misma piedra

Chirigota Los James Bond que da gloria verlos Autor José Guerrero Roldán 'Yuyu'

La chirigota del Yuyu viene tal y como se fue. Con el mismo humor y el mismo concepto del Carnaval. Por eso ni ha refrescado presentación, ni popurrí, y hasta repite el pasodoble y cuplé de semis en la Gran Final. Considera que es su repertorio y lo mejor debe estar en ese último día. ¿Alguien se plantearía prescindir 'Ha dicho el Santo Padre' o 'Me han dicho que el amarillo' para cantar una copla regulera?

Esa es la filosofía de este chirigotero, aunque sin duda desluce este último día para quien se haya 'tragado' todo el Concurso y para quien tenga el cerebro frito 'achicharrado' por Youtube y redes sociales. Que espera su aparición ávido de nuevas coplas. Carita triste de decepción de quien esperaba más en esta gran noche. Pero a nivel de competición, se asegura los puntos de sus mejores coplas.

Así que queda un pasodoble y un cuplé para reírse casi a las tres de la madrugada. Mejor la pieza larga, a los líderes mundiales. Con toquetazos a Biden, que no está ni para el programa de Juan y Medio, o Pedro Sánchez, que con tanto cambio de opinión hoy te da el primero y el domingo se lo entrega a Quiñones. De nuevo suelta el genial a la Sanidad y las interminables lista de espera.

En los cuplés, las negociaciones con Puigdemont y Jonqueras y, cómo no, el del funcionario que en su exploración testicular se encontró el bulto años antes de que saliera. Inmejorable estribillo, el preludio de un popurrí que ya se sabe medio patio de butacas y parte del paraíso.

No ha sido la mejor final de Yuyu por cuestiones meramente de sensaciones. Mantiene su filosofía totalmente lícita, de los añorados 90, que cree que siempre se ha de cantar lo mejor en la gran noche. También, por la complejidad para un grupo de veteranos con innumerables compromisos laborales, profesionales y humanos. Y si alguien no lo comparte, pues que cambie las bases y las normas. Ha sacado todo su arsenal sabiendo, seguro, que le perjudica en el intangible pero no ha de notarse en el puntaje.

Yuyu ha dejado con ganas de más. Pues para el 2026.

Puntúa tú la agrupación: Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Tú puedes puntuar a la agrupación.