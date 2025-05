El 'Yuyu' se aleja del COAC del Carnaval de Cádiz 2026 y anuncia el estreno de un videopodcast

«Vámonos señores. Está semana estrenamos EL RINCÓN DEL YUYU. Pronto tendréis la primera entrega. Lo podrás seguir en mi Canal http://youtube.com/@ElYuyudeCai. Suscríbete para estar al día, que es gratis«.

José Guerrero Roldán, tipo inquieto donde los haya, tiene nueva 'criatura' entre manos. El comunicador y carnavalero ha anunciado que da a la luz a un videopodcast.

«Ya está esto preparado para empezar a recibir invitados en EL RINCÓN DEL YUYU». adelanta.

Fue el pasado 23 de mayo cuando el 'Yuyu' hacía público lo que tiene entre manos: «Se vienen cositas. Primer episodio de EL RINCÓN DEL YUYU ya grabado. Y con un invitado muy especial. ¿Quién será? Se admiten apuestas«.

«Yuyu tienes que llevar al gran Antonio Reguera, eso sería alta dimensión», le apunta un seguidor en su cuenta de X.

«¿Sólo en Youtube? ¿No lo podemos seguir en podcast?», se le preguntaba. «Lo subiré también a Spotify», respondía.

No inicial a repetir en el COAC 2026

En una reciente entrevista concedida a 'La hora del Brindis', el Yuyu afirmaba que el motivo principal por el que decidió volver al Concurso del Falla había sido su familia. «Este año he vuelto porque bueno, yo conocí a mi mujer en el 2012, que ya hacía dos años después de haberme retirado, entonces mi mujer no había vivido nunca conmigo un carnaval, ni los niños, entonces me apetecía que vivieran eso».

Y preguntado por la opción de repetir en el COAC 2026, cerraba las puertas con la siguiente afirmación: «No creo que sigamos. Es mucha paliza. De momento, a día de hoy, no hay idea de salir«.