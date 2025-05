El 'Yuyu' afirma que fue denunciado por hacer esta broma: «Tuvimos un problema una vez...»

«Tuvimos un problema una vez...». José Guerrero Roldán, 'Yuyu', en su amplia entrevista concedida a 'La hora del brindis' , relató el caso de cuando llegó a ser denunciado.

«A nosotros nos han llegado a denunciar. Nosotros tuvimos una vez un problema en la Cadena Ser. Nos denunciaron.. Hicimos una parodia. No iba con malas historias, hicimos una parodia sobre los atletas trans. Tú te puedes equivocar, pero la gente hoy no quiere que pidas perdón. Si tú te equivocas, la gente no quiere que pidas perdón. La gente quiere hacer ruido«, adelantaba.

Y añadía el 'Yuyu': «Si por ejemplo hace unas broma de un ciego, a la gente no le basta con que tú salgas y digas, mira perdona, que me he equivocado... he hecho una broma con los ciegos que a lo mejor se nos ha ido de madre... No, la gente no quiere eso. La gente quiere denunciarte, que salga en los medios, que haya lío, que haya ruido... y entonces, en esas historias estamos«.

«Todos nos podemos equivocar, todos podemos hacer una broma fuera de sitio. O haber molestado a alguien. Y no hay problemas en pedir perdón«, concluía José Guerrero Roldán tras relatar la anécdota, una de las muchas que puede contar tras años saliendo con su chirigota y años frente a un micrófono.

