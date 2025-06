Triunfar en el Falla y renunciar a ganar dinero en actuaciones: «Llevamos la chirigota en el pecho y ya está»

No es habitual que una agrupación de Carnaval que pega fuerte en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla tenga posteriormente poco recorrido, más allá del certamen y de la propia semana del Carnaval gaditano. La inmensa mayoría de grupos que tienen un premio o llegan semifinales tienen una serie de actuaciones o bolos en los que siguen llevando sus letras, algunas incluso inéditas, al aficionado que les espera con ganas una vez acabada la fiesta gaditana.

Pero para todo hay excepciones, y la chirigota de Kike Remolino y Javi 'El Ojo' es una de ellas. Llama poderosamente la atención que un grupo con autores de primer nivel esté prácticamente inédito desde comienzos del mes de marzo cuando acabó el Carnaval. La chirigota de 'Los butaneros', segundo premio en el pasado COAC nada más y nada menos, casi que no ha actuado desde entonces. «No hemos salido del Casco Antiguo», reconoce entre risas el propio Enrique García Rosado 'Kike Remolino'.

Y es que las circunstancias personales, a modo de trabajo, están siendo el gran impedimento para que prácticamente desde el Carnaval la agrupación no haya pisado un 'tablao' o haya estado presente en un festival.

«Andamos muy desconectados porque somos un grupo atípico y peculiar y casi que desde el Carnaval Chiquito no nos ponemos el disfraz. Le damos las gracias a todos los organizadores de eventos y festivales que nos han llamado pero no hemos cerrado actuaciones. Esta chirigota estaba concebida para el Falla y pasar un gran Carnaval, pero no podemos, gracias a Dios porque nuestros trabajos nos lo impiden. Estamos en una fase de nuestra vida por fortuna estable», desvela Remolino.

Y no será por la cantidad de ofertas, ofrecimientos y peticiones que han llegado a la chirigota. Francisco Javier García Rodríguez, «Javi el Ojo», otro de los autores de la agrupación recuerda que «no hemos actuado casi en ningún sitio. La gente nos llama y nos pregunta si nos pasa algo o hemos tenido algún disgusto, pero en absoluto. Tenemos cosas muy concretas pero aquí en Cádiz que es donde vamos a estar».

No es fácil asimilar que una agrupación que ha gustado y que además se ha llevado un segundo premio en el concurso no sale más allá del propio Carnaval. Todo ello además entendiendo que los propios chirigoteros están renunciando a un dinero extra que nunca viene mal pero la realidad es la que es. «La chirigota gustó mucho y quedó refrendada en el concurso pero teníamos asimilado esta situación desde antes, hemos intentado actuar pero no es posible. Me han llamado muchas personas y ya se corre la voz entre ellos entendiendo que no podemos. Estamos perdiendo dinero evidentemente pero es que no es posible. Nos comprometimos en varios sitios pero viendo poco a poco que se acercaba la fecha no les queríamos dejar tirado y al final hemos tenido que renunciar y pedirles disculpas a los organizadores«, manifiesta Remolino.

«Hicimos un repertorio que no fuera efectista y que se pudiera cantar en cualquier época del año»

Situación atípica pero que invita también a la reflexión sobre la esencia pura del Carnaval y las dificultades que con lleva sacar una agrupación. Nadie es ajeno a su trabajo o sus circunstancias personales. «Esto lo sabíamos desde el principio cuando hicimos un grupo de amigos y teníamos que comprender nuestros problemas personales de cada uno. Nos llevamos esta chirigota en el pecho, la disfrutamos durante el Carnaval y poco más». Asimismo, Javi el Ojo no olvida que «mucha gente pidió turnos y horas para los ensayos durante el Carnaval, sacrificando vacaciones personales pera estar más libres durante la época del Carnaval, y claro ahora tienen que responder de todo ello».

Una chirigota con un tipo y una idea sencilla que caló hondo en el aficionado y eso no está pagado ni mucho menos. «Siempre hemos tenido mucha fe en estos Butaneros. La agrupación gustó desde el primer día y es algo que lo hemos notado. Los cuatro días del Falla fueron jornadas maravillosas, tengo muy buenos recuerdos por la cercanía que tuvímos con el público. Me da pena que con lo que ha dejado la chirigota no haya tenido más recorrido sobre todo con un repertorio que tratamos que no fuera efectista y que pudiera valer para cantarlo en cualquier época del año«, reconoce los autores.

Y es que, tal y como dice Kike Remolino «hay gente que va al concurso mirando la peseta y hay quién va a disfrutar. Todo es respetable. Ahora mismo no tenemos proyecto para el año que viene, no sabemos nada«, concluye.