Kike Remolino: «Hay muchas cosas mucho más importantes que algunas que se cantan»

Kike Remolino comentaba sus sensaciones tras el pase de cuartos de su chirigota 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'. «Muy bien, estoy muy feliz por los míos. Mi Lola, que me ha acompañado hoy. Algunos hijos de nosotros, sobrinas también de mi amigo paterno. Estamos exultantes, estamos eufóricos. Estamos muy contentos porque el primer día fue muy heavy. Entonces venimos con la cosita esa de mantener, por lo menos, esa cosita, esa expectativa. La verdad, una sensación de haber conectado incluso más. Será que la gente ya tenía la chirigota como asumida. Y no sé, soy un poco así hecho, pero tengo esa sensación«.

Con respecto a letras guerreras, reivindicativas aseguraba que «nosotros, cuando empezamos a hacer chirota, Javi y yo empezamos a apuntar, a tormentas de ideas. Venga, ¿qué temática vamos a tocar? Pues tenemos claro, y lo vais a ver si se nos alarga el concurso. Queremos temáticas trascendentales, algo más, que se nos vea más maduro también. En los pasodobles creemos que eso, que hay que denunciar las cosas, hay muchas cosas mucho más importantes que algunas que se cantan y eso que queremos dejar latentes. Y hay temas como Palestina, que es el segundo pasodoble que tú me hablas, que por ejemplo ayer Jesús lo tocó de manera brillante. Hay que denunciar, hay que ponerlo en el foco donde, lo verdaderamente importante. Y nuestro enfoque creemos que era muy original. Para eso era acercarle a la gente. Y entonces Javi tuvo la feliz idea de acercárselo a la gente mediante la explosión de Cádiz, porque es una historia que no la sabemos de memoria, con nuestro abuelo y demás. A ver, nos alegramos que ayer Jesús lo cantara. Se han cantado preliminares. Y yo creo que eso lo deberíamos de cantar todos«.

Sobre el estilo de los cuplés comentaba que «no es un invento nuestro. Eso es de la calle también. Nosotros lo hemos rescatado y funciona. Funciona. Aparte, yo creo que el tipo nos da esa licencia. No es gratuito. Entonces, bueno, nos da esa licencia, pues... con cupletinas no íbamos a venir. Eso lo tenemos muy claro. Yo creo que son modas, que están guays. Y van cayendo por su propio peso. Y pasarán, pero... de hecho, ¿qué hago yo este año? Tengo seguro que yo el año que viene no lo voy a hacer, ¿sabes? Haremos otra cosa. O lo veremos... Oye, las modas son cíclicas. Y esto pasa por eso. Queríamos hacer algo distinto para combatir esa ola. O con lo que vengan los demás compañeros, que es totalmente respetable. Pero nosotros buscamos nuestros años«.

Lo que sí es seguro es que Kike Remolino va a volver hasta aquí con el butano. «Tengo muchas ganas de cantar ciertas letras. Y ojalá tengamos la oportunidad».