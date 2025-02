'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC': Lo heavy llega a partir de los cuplés

Chirigota Los butaneros, chirigota de CAI/CDC Autores Enrique García Rosado 'Kike Remolino' y Javier García 'Javi el Ojo'

Estos butaneros, 'heavys' del barrio que le dan al butano, a la cerveza de a litro, han logrado crecer para mantenerse en tan alto lugar, soportando de forma notable la carga de las expectativas. En una modalidad tan reñida y competida, cada lingotazo cuenta y la espuma sigue ahí, no hay pérdida de gas en la segunda escucha. En el cuplé, la repetición del final es el inicio de una conexión que confirma la alegría de este reencuentro.

El pasodoble remolinero, que tiene detalles también de su compi Javi el Ojo, vuelve a diferenciarse claramente entre la parte cómica y la 'seria'; a veces como denuncia, crítica o de manera emotiva. Funciona mejor esta última que la inicial, que no termina de desprender la risa. También por la seriedad de ambas temáticas.

En la primera copla cantan al embarazo de una mujer, ese estado de excepción entre las féminas incomparable con cualquier momento. El embarazo siempre es bonito «hasta el de Abascal». En el giro carga contra el alquiler de los vientres femeninos, pues el capitalismo «pone precio a su más sagrado fruto».

«Si unas tropecientas veces tu madre no te ha contado lo de la explosión es que no eres de Cádiz», comienzan recordando la tragedia del 47, la explosión el polvorín. «Eso sí es una tragedia, no la migraña del Ares». «Ahora imagina esa noche eterna. Pon tu piel en la del pueblo palestino, que ese 18 de agosto lo vive todos los días«. Remolino es capaz de unir el suceso más negro y trágico del último siglo gaditano con la guerra en Gaza. El público agradece el esfuerzo por hacer algo diferente.

No cambia el cuplé. Aquí empieza a crecer la chirigota. De nuevo con el tema del squirting, que se le quedaron cortos los cuatro remates de preliminares. Jajajaja. Es que da mucho juego. A la parienta le han puesto «un contador y la llave de paso», «han montado una presa en el dormitorio» y su madre les dice que no se mueve «hasta que hagan la digestión». La tanda de golpes con la discoteca Nu (la única sala de fiestas del caso antiguo gaditano), jugando con el público pureta de la tarde y el joven de la noche, les sale redonda.

Otro buen trago el que acaba de dar esta chirigota aspirante a todo que ha tocado las teclas necesarias para volver a encontrar el humor, trocando diferentes cuartetas del popurrí y actualizándolo con detalles del actual Carnaval. Las imprecisiones del final no deslucen una gran

Así cantaron en preliminares:

