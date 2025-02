Un tango 'bárbaro' contra una barbarie

Dos letras duras las que se ha sacado el coro libertario del 'Chapa', '¡Qué barbaridad!, en el pase de semifinales.

En el primero de los tangos convierten la fiesta de cumpleaños de una niña, que celebra su séptimo aniversario, en una tragedia que se vive a diario en Palestina.

Ha sido un tango 'bárbaro' de estos bárbaros cantado a la barbarie que se da en la franja de Gaza y que no para de cobrarse la vida de inocentes. Un tema, el canto a favor de Palestina, que se está repitiendo en este COAC 2025 una y otra vez.

«El horror se derrama», se apunta de repente mientras se hablaba de la fiesta de cumpleaños. «Entre escombros y ruinas»... «En Palestina es la realidad».

El segundo lo dedican a la Fundación Española de Abogados Cristianos. «¿Quién les dio vela en la democracia?», se preguntan. «Son fariseos, no cristianos». «Ponen querellas y no ganan ninguna denuncia», cantan lamentando la denuncia de esta Fundación Española de Abogados Cristianos contra el presidente de RTVE y Lalachus tras sacar la presentadora de las últimas campanadas junto a David Broncano una estampita religiosa con la vaquilla de 'Grand Prix' este pasado 31 de diciembre en la televisión pública. «Y luego entras en una iglesia y no está ni Dios», se acaba apuntando con crítica.

