'¡Qué barbaridad!': Tambores de guerra para denunciar la masacre en Palestina

Coro ¡Qué barbaridad! Autor Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'

Esas primeras notas de la presentación, arrancadas de la partitura de Trevor Morris para 'Vikings', permiten imaginar a Ragnar Lodbrok campando por las calles trimilenarias de esta ciudad, «con pasado y sin presente». El coro encierra un poderosísimo mensaje. La Tacita agoniza, bajando el censo y visualizando esa barrera de los 100.000 habitantes que provocaría el cataclismo municipal. Lo dicen como se dice en Cádiz, con la música, heavy, de Twisted Sister (We're Not Gonna Take It) y la letra de uno de sus mejores trovadores, Miguel Ángel García Argüez.

Se escuchan tambores de guerra coronados por el sonido del cuerno vikingo. De guerra, la que sufre Palestina, sepultada entre piedras por una horda de salvajes. En el segundo tango se refieren a las actuaciones de abogados cristianos, «inquisidores, fariseos», ofendidos ante cualquier broma que consideran injuriosa contra su religión. «No le encuentro explicación, si luego entras en una Iglesia que está vacía y no va ni Dios».

Los cuplés no consiguen el efecto deseado. Silencio.

La principal batalla se libra en el popurrí, con una selección musical transversal que abarca muy diferentes estilos. Meritoria la cuarteta esdrújula a este «Cádiz decrépito, Cádiz jurásico», con pocos jóvenes, más viejos, y más perros que niños. Una auténtica barbaridad. Es la pieza que se desmarca de la modalidad, que debería ser más autoexigente en el desarrollo del concepto y no dedicar este parte final a su lucimiento musical y vocal. A galopar. No obstante, no será suficiente. El coro libertario se ha quedado algo desangelado a medida que avanzaban las fases. Ha perdido fuerza en la lucha. Esta propuesta merecía mejor broche que 'La potra salvaje'.

Así cantaron en cuartos de final:

