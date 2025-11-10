Las sesiones más atractivas del COAC 2026: ¿cuándo cantan Martínez Ares, Yuyu o Los calaita?

El sorteo del orden de actuación del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha deparado, como siempre, una serie de funciones de la primera fase clasificatoria que están ya marcadas en rojo por parte del aficionado. Serán a buen seguro las grandes prioridades a la hora de adquirir entradas para esas jornadas del certamen de coplas del Gran Teatro Falla, las sesiones que volarán tanto en taquilla como en internet.

En este sentido, era previsible que siendo 23 las cabezas de serie del concurso más de una sesión de clasificatorias depararía un par de grupos importantes. Asimismo, el hecho de que las comparsas de Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido no tuvieran esa condición privilegiada también depararía que los días en las que ambas agrupaciones cayeran serían más que destacados. Así ha sido finalmente y de las 17 sesiones de clasificatorias algo más de la mitad cumplen estos matices, siendo días que tendrán en el escenario más de un grupo aspirante a llegar muy lejos en el COAC 2026.

1ª función. Tres platos fuertes para abrir boca

Tres agrupaciones de mucho nivel para abrir el concurso del Falla. Autores de nombre y una chirigota de juventud que dejó muy buen sabor de boca en el pasado COAC.

Para comenzar el concurso la comparsa de Raúl Cabrera y 'Chapa', primera cabeza de serie tras ser finalistas y cuarto premio con 'La tribu' en 2025 y presentarse este año con 'El desgüace'.

No se queda lejos la chirigota 'Los hombres de Paco' que el año pasado rozó las semifinales con 'Una shirigota con shoniket3'. Y para rematar la faena de la primera sesión la agrupación de Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff' que aspirará a llegar lejos con 'Los semicuraos' tras quedarse en cuartos en 2025 con 'Los sherijuegos'.

4ª función. El manicomio de Jona y dos buenas chirigotas

De la primera a la cuarta clasificatoria en la que se dan citra otras tres agrupaciones de nivel, sobre el papel, de cara al concurso del Carnaval gaditano. Para empezar con la comparsa de Jona 'El manicomio'. Llegan para defender el segundo premio logrado en el pasado certamen con 'El cementerio'.

Y con la comparsa, dos buenas chirigotas. Una que se estrena con autores como José Juan Pastrana y Roberto Fabio Gómez, 'Los robins'. A ellos hay que destacar la presencia en esta sesión de 'Una chirigota en teoría' que en 2025 llegaron a cuartos con 'Quien guarda halla' y la autoría de Miguel Ángel Llull.

5ª función. Luis Rivero y Manolín Santander

El día siguiente, jueves 15 de enero, el concurso cita uno de los primeros grandes coros del Falla con la autoría de Luis y Laura Rivero. 'ADN' quiere volver a ser finalista un año más tras ser segundo premio con 'Cádiz, el show'.

Será la función para disfrutar de otra gran chirigota del Falla, la de Manolín Santander y Sánchez Reyes que aunque no pudieron estar en la final en 2025 seguro lo intentarán de nuevo en esta ocasión. 'Los cadisapiens, la involución' es la apuesta para este año.

7ª función. Marta Ortiz y el segundo premio de cuartetos

Entrando en el fin de semana, la séptima clasificatoria deparará la comparsa de Marta Ortiz 'La camorra' que viene de estar en semifinales con 'La valla'. Asimismo, será ese sábado la cita para el segundo premio de cuartetos de 2025, con la autoría de Miguel Peinado que este año estrenarán 'Los latin king, de la calle Paskín'.

9ª función. Vuelve Antonio Martínez Ares

La novena función será sin duda una de las más esperadas de la primera fase del concurso porque será la vuelta de Antonio Martínez Ares. 'Los humanos' es la apuesta de uno de los grandes autores de la fiesta tras su ausencia en 2025, actuando en esta jornada de lunes en último lugar.

Otra comparsa acapara la atención esta jornada, concretamente 'El hombre de hojalata', la agrupación de los hermanos Pastrana que ni mucho menos pasó desapercibida en el último Carnaval.

11ª función. Noche intensa con Los estudiantes y La cantera

La undécima función será muy atractiva con tres agrupaciones de mucho nivel, un coro y dos comparsas. Respecto a la modalidad de la batea será el turno del primer premio de 2025. Antonio Bayón, Rubén Cao y Pilar Tejada presentarán 'Las mil maravillas' tras el enorme éxito de 'El gallinero'.

Otra agrupación finalista, la comparsa de la cantera y 'Los locos', el nombre de la agrupación de Sergio 'el Tomate' y Antonio Pérez 'Piru' que fue tercer premio con 'Los del otro barrio'.

Y desde El Puerto de Santa María la comparsa 'Salud, gaditanísmo y libertad' que tan buenas sensaciones dejó con 'Cositas de Cádiz'.

13ª función. El primer premio de chirigotas y de cuartetos

La doce más uno será la función del primer premio de chirigotas. La agrupación de Ale 'Peluca' llega al Falla con 'Los amish del mono, fuimos a por piononos. La decepción'. La auténtica revelación del pasado concurso con 'Los calaita' que compartirán cartel esa jornada con el primer premio de otra modalidad, cuartetos. El grupo de Miguel Moreno y Ángel Gago estrenarán 'Que no vengan'.

14ª función. Yuyu quiere más

Al siguiente día dos platos fuertes, el coro de Pedrosa y la chirigota de Yuyu. Respecto al primero, la agrupación levantará el telón del Falla con el nombre de 'La esencia' tras ser un coro fijo siempre en las finales del Falla.

Será la jornada de la chirigota con 'Los que van a coger papa' de José Guerrero Roldán. Tercer premio con 'Los James Bond que da gloria verlos', será seguro una de las agrupaciones más esperadas del Falla, aunque se hará de rogar.

15ª función. La nueva apuesta de Jesús Bienvenido

La antepenúltima función será la de Jesús Bienvenido y su 'DSAST3'. El primer premio de 2025, 'Las ratas', renunció a ser cabeza de serie y por tanto cerrará esta función de clasificatorias de domingo.

Una jornada con la chirigota 'Los camper del sur' que fue una de las agradables sorpresas del COAC 2025 con 'Los inhumanos'. Autoría compartida de Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos.

17ª función. Bizcocho compite con Pastrana y Choza

Para cerrar esta primera fase del concurso, el martes 27 de enero, dejará al coro de Fali Pastrana 'Los mentirosos', así como la chirigota del Bizcocho 'Ssshhhh'. Asimismo destaca también la agrupación de Choza 'Los de la tribu de al lado'.