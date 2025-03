Robe Gómez da el paso para liderar una nueva época en la asociación de chirigotas

El Carnaval de Cádiz decidirá en breve su futuro. Más bien el COAC, el Concurso del Falla, una de las patas principales de la fiesta. El actual modelo, al margen de si funciona mejor o peor, no es válido para los años venideros y toca tomar decisiones para adaptarlo a las fechas. Entre las fuerzas vivas del Carnaval, dos asociaciones se encuentran descabezadas y necesitan de un nuevo impulso para poder erigirse como portavoces y defensores de los derechos de sus representados.

Una es la de la cantera, que ha quedado invalidada tras las denuncias por estafa y que está condenada a la desaparición. Mario Rodríguez Parra y un grupo formado por autores de agrupaciones infantiles y juveniles creará un nuevo colectivo para dar voz a los niños y las niñas. Y otra es la de chirigotas después de la dimisión del anterior presidente, Jaime de la Puente Alcántara, por las críticas recibidas ante la falta de transparencia en la confección de los cuadrantes de semifinales.

Para reflotar a este colectivo ha dado un paso al frente Roberto Fabio Gómez, 'Robe', autor entre otras de 'Una Chirigota con sHoNikEt3', la comparsa 'La mala' y de las anteriores agrupaciones del Sheriff junto a Juan Pérez. «No es por gusto, sino por necesidad», señala a este medio. «Alguien debe coger el mando y creo que me toca dar el paso al frente», de momento también con el apoyo de Víctor Jurado ('Los inhumanos').

El objetivo es que los chirigoteros se sientan «defendidos», que cuenta con un poco de «amparo» pues en los últimos tiempos la situación se ha visto «desangelada». Valora el trabajo y la persona del anterior presidente, si bien cree que hay que cuidarla desde dentro. Y espera «que sean 4 años y que entonces venga otra persona con ganas e ilusión porque yo no me quiero jubilar aquí».

Sin privilegios

En estos días se está tanteando a los candidatos a esa lista que se presentará a la junta directiva. «Me gustaría tener compañeras y escuchar su voz, pues las mujeres tienen mucho que decir en la modalidad en el Carnaval. Quiero que sea plural, con representantes de fuera de la provincia de Cádiz. Y que cuente con personas de todas las edades, tanto jóvenes (porque la cantera es fundamental) como veteranos, que son los que cocinaron este puchero que ahora nos comemos todos«.

Entre las principales líneas de actuación, «quiero eliminar privilegios. Las asociaciones no pueden tener palcos, deben ser para los aficionados. Los colectivos no tenemos que lucrarnos con entradas, que terminan vendiéndose, revendiéndose, y haciendo favores. Esas localidades han de volver a los aficionados«. También, a titulo personal, aboga por suprimir las entradas para familiares en la fase de preliminares. »Salimos engañados en esa primera pase. Creo que, si el Ayuntamiento las facilitara, deberían ser par cuartos o semifinales, cuando ya no se puede inflar la historia. Esto tendremos que hablarlo en las convocatorias«.

Los cuadrantes

La otra reclamación se centran en los cuadrantes, en los lugares de actuación de las chirigotas. «No hubo igualdad», lamenta, lo que provocó la dimisión del anterior presidente. «Hace falta claridad, transparencia, para que los chirigoteros tengan tranquilidad». Espera que los socios recuperen el pulso. «A la última reunión fuimos ocho personas. No puede ser. Espero contar con los representantes legales de todas, o componentes de cada grupo, porque luego vienen las quejas, pero hay que poner la señal de tráfico antes de que se produzca el accidente».

La necesidad de cambiar el modelo de las cabezas de serie, de afinar en la elección del Jurado, del regreso del telonazo o la reestructuración del Concurso son cuestiones que también se pondrán sobre la mesa en esas reuniones. Y, sobre todo, la defensa de la cantera, del futuro de la fiesta. Ello se pondrá en común y se defenderá ante el Ayuntamiento, «pues nosotros hemos de ser un órgano consultivo. Un colectivo que represente a los chirigoteros y que no toque un duro». Aún así, «vamos a reclamar un experto en legalidades de la propiedad intelectual para guiar y facilitar a cada grupo el proceso de registro«.