Una nueva asociación de la cantera para definir el futuro del Carnaval

La actual asociación de la cantera de Carnaval no tiene futuro. Después de los problemas económicos, de la fallida gestión del anterior presidente (Pepe Rodríguez Fierro), el colectivo está condenado a la desaparición.

Primero, porque el propio Ayuntamiento de Cádiz no considera a sus representantes interlocutores válidos con los cuales sentarse a debatir y definir los asuntos concernientes a las agrupaciones infantiles y juveniles. Y segundo, porque «Hacienda ha intervenido las cuentas» tras desaparecer una cantidad importante de dinero procedente tanto del Consistorio como de fundaciones y diferentes contratos.

Así que ya hay un grupo de autores que está dando los pasos necesarios para constituir una nueva organización que defienda los derechos de niños y niñas tanto en el Concurso como en la propia fiesta. Señalan a Mario Rodríguez Parra si bien forman parte de este equipo personalidades como Sergio Guillén 'Tomate', José Juan Pastrana, Sito, Chicho o Portilla, entre otros. Hace escasos días comenzaron las conversaciones, el germen de este nuevo colectivo que canalice las inquietudes de la cantera.

Mario Rodríguez Parra atiende a este medio para confirmar esta noticia. Es una maniobra necesaria pues los acontecimientos de meses pasados han socavado absolutamente el crédito de la anterior asociación. «De momento es un conato, un intento de varios autores para defender a la cantera después de la mala gestiones del anterior presidente, Pepe Fierro, que utilizó los fondos de las agrupaciones para un uso privado«, recuerda.

Un doble perjuicio

Por ello, durante el pasado Concurso no ha habido interlocutor válido para solucionar los problemas que han ido acaeciendo. «Somos perjudicados por ambas partes. Por un lado, por el dinero que de momento no han percibido algunos grupos. Por otro, porque el Ayuntamiento nos ha dado las migajas debido a que no teníamos la fuerza de una organización. Así que no podemos dilatar esto más en el tiempo. Nos hemos arremangado y vamos a crear una asociación nueva«. Y muchos lo señalan como el próximo presidente.

«Es una labor ardua y delicada porque siempre va a tener sus detractores, pero los intereses de los niños están por encima y debemos asegurarnos de que se les trate de una manera digna«, comenta el autor. »Nos pondremos en contacto con todos para ver si aceptan la representación de este equipo trabajo o, si hay alguna alternativa, proponer un periodo electoral. Tenemos que encender la llama ya«.

Hay muchos autores y referencias empujando y confían en el bagaje y la experiencia de Mario. Por cuestiones de tiempo, no podrán actuar en el Consejo de Participación del 2 de abril junto al resto de asociaciones, pero mantienen contacto con técnicos de Fiestas para informarles de sus peticiones. «Nos han prometido que nos van a escuchar».

Como primer dogma, «no queremos que la asociación toque dinero», comenta Rodríguez Parra. «Para que así no haya probabilidad de fraude económico. Ni del Ayuntamiento, ni de las fundaciones, ni de los premios...». Hay que recordar que muchos grupos, a falta de estar organizados como entidad (y no tener un CIF), habían depositado su gestión en manos de la anterior asociación de la cantera. Un dinero que se ha utilizado para actividades particulares. «El dinero siempre arroja la sombra de la duda. Desgraciadamente, durante muchos años la cantera ha sido nido de indeseables y deshonestos«. Esa cantidad en metálico ha de ir »directamente« a los grupos y debe seguir existiendo »porque es lo que sufraga el siguiente Concurso, lo que financia a comparsas, chirigotas, coros y cuartetos«.

Así pues, la nueva asociación tendrá «una función representativa. Será una voz». Un órgano que pelee para evitar uno de los principales errores del pasado COAC 2025. Y es que juveniles e infantiles arrancaron el 11 y el 18 de enero las semifinales, y no volvieron a cantar hasta los últimos días de febrero en la Gran Final. También para corregir ciertas deficiencias en los horarios de actuación. «El calendario ha sido inaceptable. Hay chicos y chicas que tras quedar eliminados en semifinales, prácticamente se les acabó el Carnaval. Ha sido largo y tedioso«.

Este movimiento que se ha producido en los últimos días es precisamente eso: un intento, una chispa para que prenda la mecha y desemboque en un nuevo colectivo que vele por los intereses del futuro de esta fiesta.