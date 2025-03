Riki Rivera: «En el Carnaval siempre ganan los mismos: Cádiz y la afición, y eso es maravilloso»

Riki Rivera es uno de esos talentos descomunales que ha parido esta tierra y que a veces puede pasar desapercibido entre tanto genio. Compositor, cantante, productor, el gran reconocimiento público le llegaba en 2015 con ese premio Goya a la mejor canción original, de la película 'El niño'. Desde entonces su trayectoria ha despegado y sus melodías se cantan y bailan a un son muy especial, muy diferente, muy de Cádiz y por tanto universal.

Este año ha dado una nueva pirueta y se ha embarcado en el Carnaval. Y por tanguillos. Ha compuesto la pieza majestuosa del coro de Nandi Migueles, 'La desafinada', además de la presentación y el final de popurrí. También ha servido de banda sonora de varias agrupaciones que incluyen sus canciones en las diferentes cuartetas. Y más que preguntar, lo mejor que se puede hacer con Riki es escuchar, porque esa 'lengua' que fluye y habla tan ligero tiene muchas cosas que decir.

Para contextualizar todo lo vivido en este último mes largo (que se puede incluso remontar varias semanas atrás), Rivera desvela el porqué decidió formar parte de esta fiesta y tradición a la que siempre le había tenido un enorme «respeto». «Yo apenas había colaborado de manera puntual con grupos de infantiles y alguna cuarteta en adultos. Pero se activa en mí esta posibilidad cuando Kike Remolino utiliza una canción mía para la presentación del coro 'Los iluminados' (2024). Cuando vi eso, flipé», recuerda. »Era una adaptación, pero el corazón estaba ahí».

Ya se lo había preguntado más de uno, «pero para mí el Carnaval es otro nivel, otra historia, otra dimensión, otro concepto. Está súper arraigado en el tiempo, las vivencias, la raíz... y puedes ser el mejor escritor, músico, poeta, filósofo, que si no entiendes esos códigos, no te va a sonar a Carnaval. Como el flamenco».

Entonces, le llama Nandi Migueles en verano, «que fue mi primer profesor de coral en la EGB. Uno de mis primeros contactos con la música, con 9 años. Nos cogimos mucho cariño. Y luego yo veía sus coros y me fascinaban«.

Tal era la admiración, que cuando este pasado verano el corista le preguntó si podía hacer el tango para su coro, la pregunta fue «¿de qué coro? Pensaba que sería uno para juveniles, o para otra cosa», confiesa. «Luego la respuesta del grupo fue muy buena y a partir de ahí empecé a creérmelo, a creer que era posible».

Mil proyectos

Han sido meses complejos porque Riki Rivera se encuentra inmerso en numerosos proyectos, tanto en su faceta dentro del cine con otra nueva propuesta, como en la confección de un nuevo disco (que saldrá a finales de año) y sus actuaciones, como el nuevo espectáculo de este 17 de mayo en el Teatro de las Cortes de San Fernando, 'Un miedo menos'. También estará el 30 de marzo en Málaga y el 20 de julio en Huelva. Y para colmo, le cogió en medio de una mudanza. «Me hubiera gustado entrar en el Concurso», lamenta. «La letra del primer tango era mía. Tenía ideas, pero es que no he tenido tiempo. Para hacer una agrupación, hay que estar esos cuatro meses en Cádiz. Me he quedado con esas ganas porque lo que me pone es escribir«.

Asegura que ha vivido todo desde dentro «con una enorme fascinación. Si antes de maravillaba el Carnaval, ahora le doy más mérito. El nivel es enorme. No es que no le haya perdido el respeto, sino que ha aumentado y me da mucho miedo».

Su intención es seguir colaborando con la agrupación, porque no se ve aún del todo preparado para hacer algo solo, en su totalidad. Pero le gustaría dar un paso más. «Me encantaría montar la instrumentación, los arreglos... no sólo componer». No sabe si podrá ser con el coro de Los Niños. «Ahora mismo no es seguro que salgan. Creo que como a la mayoría, después de tanto esfuerzo, si le preguntas ahora por el año que viene no lo tienen claro. Nandi Migueles ha hecho un trabajo enorme y un Concurso espectacular. Sin embargo, en esta semana todo el mundo está cansado. Es lógico».

El tango de Riki Rivera

El aterrizaje de Riki Rivera en el Carnaval ha sido con un tango. Pieza original y única de esta fiesta, y posiblemente la más compleja. «Pero se me da bien el análisis, he tenido buenos maestros en ello», confiesa el músico. «Me he podido escuchar 30 tangos y ser capaz de identificar época, duración, la falseta... Esto no ha sido un 'me pongo con la guitarra', sino que hubo mucho trabajo de disección».

Así le quedó «un tango que tiene una base conectada con una raíz viñera, he incluido partes acancionadas buscando el equilibrio, y también está el contratiempo de Chano, con un cambio armónico al final. La idea es que conecte con la raíz y a la vez que sea contemporáneo: te tienes que arriesgar a intentar ser diferente».

Para el compositor gaditano, lo mejor ha sido «ese momento de ir al ensayo y escuchar lo que habían hecho, con el capitán dejándome pilotar la nave. Y luego la sensación entre bambalinas junto a la agrupación. El grupo ha hecho un trabajo increíble. Como dice el tango, cada uno tiene su profesión pero durante media hora son artistas de nivel».

Asegura que en este bautizo no ha sentido el veneno malo del Carnaval. «Lo he vivido como un niño que disfruta con la sensación de escuchar tus coplas. Con la satisfacción de que el director me dé un abrazo y le haya gustado a la gente. Porque estamos en Cádiz y me podrían haber mandado por ahí, diciéndome que me quedara con mis canciones. Me he sentido orgulloso».

Ha digerido el golpe de quedarse fuera de la Gran Final. «Me dio mucha pena, porque vi la ilusión renovada de Nandi y del grupo, pero los cuatro que han entrado son muy buenos. Si hubiera sido alguno más cortito... El coro que menos me gustó fue 'El lado oscuro', pero tras su buen pase en semifinales se puede entender. Tienes derecho a enfadarte. Pero poco más».

Y es que termina diciendo: «En el Carnaval siempre ganan los mismos: Cádiz y la afición. Sin más».

a. v. Carnaval de Cádiz La ilusión del pregón Riki participaba este pasado sábado en el pregón de Antoñito Molina en San Antonio. «Fue trepidante», reconoce. «Antonio tenía la idea en su cabeza, pero no hubo mucho tiempo para compartirla. Me pareció una idea maravillosa, ser el polizón de ese tren». Además, «tuvo arte y gaditanía. No es lo mismo dar un concierto que el pregón del Carnaval de tu vida». Se alegró de la elección del artista, «que tiene mil virtudes. Pero me quedo con una: cuando te pide un consejo, siempre lo acepta y lo lleva como una ley». Pronto empezará a sonar su nombre como un posible pregonero. En su faceta como artista, oriundo de Cádiz y con proyección nacional. «Lo veo muy complicado porque hay mucha gente por delante», entiende. «Pero si tuviera la oportunidad, me tiro de coco. Ya tengo hasta ideas...», termina entre risas.