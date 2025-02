'La desafinada': el luthier afina su guitarra en Cádiz y por Carnaval

Coro La desafinada Autores Nandi e Inés Migueles, Riki Rivera y Sergio Guillén 'Tomate'

Salto interesantísimo del coro de los Niños, que retumba como hace años que no hacía. La melodía de la presentación se ajusta a la perfección a un grupo que sube el volumen sin que se resienta la afinación para impresionar en su encuentro con esta tercera fase. 'Por encima de mí'. La firma un artista de Cádiz, un músico enorme con mucho más talento que proyección. Y un 'cabezón' en su estantería.

El tango resulta muy innovador, diferente al oído. Diferente en el marco actual, pero retrotrae a sonidos añejos por su musicalidad y su fluidez. Cierto que hasta el trío adquiere unos giros diversos y complejos, si bien luego se desarrolla con absoluta normalidad y excelencia.

Nandi Migueles se juega el pase como en los viejos tiempos. A la antigua usanza. Crítica política, al alcalde de Cádiz; tirón de orejas al Carnaval moderno, sofisticado y vendido, de tan blanco inmaculado. A Bruno, de gaditano a gaditano, hasta le reconoce ser «buena gente», pero ese sillón de San Juan de Dios «manipula y transforma» a quien lo regenta. Opinión argumentada, prosaica, directa: Cádiz no se deja engañar por «luces, fenicios y engaños».

Las diferencias entre el Carnaval antiguo y moderno, no desde una perspectiva nostálgica, sino por la esencia perdida. Suena algo atropellado el segundo tango, que no desmerecería una mínima desaceleración.

Buenos cuplés, jugando con el doble sentido. El segundo, fresco, con arte, a los distintos coros que compiten este Concurso en la modalidad. Muy, muy, muy buen estribillo, con esa nota que resbala y le da un carácter especial en su final.

El popurrí confirma que este coro, en sus piezas fijas, es una maravilla por la excelente selección musical y la interpretación de sus componentes. Pena el tango por 'revolucionario', que no por falta de calidad. Tomate ha hilvanado esta última parte con versiones musicales que incorporar el detallito de homenaje a Juan Carlos Aragón, el Kanka, el bolero de Riki y un propio tema original y por supuesto la bonita adaptación de 'La fiesta' de Pedro Capó. 'Ay gaditano, tú no me llores'.

Así cantaron en preliminares y cuartos de final:

