Las ratas versionan el estribillo para adaptarlo a Sevilla en su última actuación: «Esta no la vi venir»

El público sevillano ha podido disfrutar este fin de semana de 'Las Ratas' por partida doble. La comparsa de Jesús Bienvenido, primer premio en este COAC 2025, actuó en directo el pasado viernes en el Auditorio Cartuja de Sevilla y el sábado posterior en el Teatro Los Remedios, ubicado también en la capital hispalense.

Los aficionados y aficionadas al carnaval de la ciudad sevillana tuvieron la oportunidad de disfrutar en directo de una de las agrupaciones más destacadas del concurso que, además, quiso tener un detalle muy especial con el público adaptando una de sus letras para la ocasión.

Un estribillo adaptado a Sevilla

Durante ambas actuaciones, Las Ratas cambiaron parte del estribillo para hacer un guiño especial a Sevilla, como se puede escuchar a la perfección en un vídeo que ha sido publicado en TikTok por @paularl04: «Improvisaron un estribillo dedicado a Sevilla y salió así de bien».

El estribillo original de la comparsa de Jesús Bienvenido, que estuvo ausente en el escenario por participar en un Festival en Málaga, dice: «Y como me duele tanto ver que no sales a flote, si te pierdo yo me tiro, que me tiro, que me tiro, que me tiro por los bloques, yo me tiro por los bloques».

En el estribillo adaptado, la comparsa modifica la parte final donde hace referencia a los bloques de Cádiz y hace alusión a un puente, ya que Sevilla cuenta con varias estructuras de este tipo debido al paso del río Guadalquivir: «Y como me duele tanto que te lleve la corriente, si te pierdo yo me tiro, que me tiro, que me tiro, que me tiro por el puente, yo me tiro por el puente».

Se trata de un bonito gesto de la agrupación que fue muy aplaudido por parte de la afición sevillana, que el 27 de junio tendrá una nueva oportunidad de disfrutar de la comparsa de Jesús Bienvenido, fecha en la que 'Las Ratas' volverán a actuar en Sevilla. En esa ocasión, en el barrio de Triana.