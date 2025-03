Jesús Bienvenido: «Las preliminares a mí me sobran siempre»

Jesús Bienvenido no es un animal de Concurso. Le agobia, le perturba. Entiende el Carnaval en particular y la música en general como una manifestación artística y no le gusta que esté sometida a tanto escrutinio ni por supuesto a la competición, más propia del deporte que del arte. El autor de 'Las ratas' ha concedido una interesante entrevista a Cordópolis donde analiza el papel de la agrupación en el COAC 2025 y reconoce la incomodidad que le provoca este certamen.

Su opinión resulta muy interesante en estas semanas en las que se abordará el modelo de los próximos años. Bienvenido no puede ser más explícito. «Yo lo pondría encima de una manta, cogía un pico, lo levantaba y lo tiraba entero. Yo lo haría de nuevo«. Sin misericordia. »A lo mejor el aficionado no lo sabe y sé que esto que digo es algo impopular, pero es así.... todo el que va, o por lo menos el que lleva yendo mucho tiempo, sabe que hay cosas que no están bien... se aceptan y punto, ¿no? Y que esto funciona solo... pero nadie se preocupa por el trabajo que hay detrás de las cortinas, que es, al fin y al cabo, el contenido«.

El Concurso necesita tomar decisiones. No sólo para el próximo año, sino pensando sobre todo en 2027, con la final el 4 de febrero. De nuevo se planteará una criba previa o la eliminación de las preliminares. «A mí me sombran siempre«, asegura el autor de 'El balsero', en contraposición con aquellos que dicen que es la fase más bonita del Concurso. »Da cosas muy divertidas y bonitas, pero estoy en contra de que el concurso comience en las preliminares. Creo que estas deberían ser un preconcurso. Y en otro sitio, no en el Falla«, apunta.

El problema de fechas del Concurso del Falla

«Para los que hemos nacido y crecido en ese teatro, es muy importante y a lo que hay que darle dignidad. Yo entiendo que a la gente le haga ilusión pisar este teatro, pero eso conlleva que te encuentres con cosas que son auténticas faltas de respeto en la forma, contenido e intención. El Falla no es para eso, sino para mostrar al aficionado una obra artística«. No se puede decir que Bienvenido ha dejado pasar de largo esta cuestión sin mojarse.

Se debatirá sobre si recuperar el telonazo después de algunas actuaciones sufridas este año en el Teatro. En este punto muestra su rechazo a echar el telón. «No, no, yo es que parto de la base de que la gente no debería ir al teatro si no tiene una mínima calidad, tal y como se exige en cualquier concurso del mundo. Yo siempre digo que cuando era pequeño me presenté a un concurso de canciones y me hicieron una prueba. Como la pasé, concursé. Si no hubiera pasado, pues me habría ido a mi casa».

El próximo 2 de abril tendrá lugar el primer consejo de participación para ir dibujando las líneas maestras del futuro Carnaval. Con la fiesta aún caliente, el Ayuntamiento cree que es el momento de ir aportando ideas porque ya no se puede dilatar más. Hay que actuar y hay que empezar desde ya. El problema con las fechas impide replicar este modelo de Concurso desarrollado en los últimos dos años, y se buscará el consenso entre las distintas asociaciones y el propio Consistorio, organizador y responsable del COAC.