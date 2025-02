Quique Miranda realiza una brillante interpretación del éxito de 'Los calaíta': «Es vanguardista pero no pisa la tradición»

La chirigota 'Los calaíta' ha sido la revelación del COAC 2025, el Concurso de Carnaval del Gran Teatro Falla. Han sido numerosos los análisis que se han realizado después de su éxito, que no todos los vieron en una primera escucha. También hay debate sobre si el repertorio es sobresaliente o queda por debajo de la interpretación de estos Eugenios.

El presentador Enrique Miranda ha participado en el Telonazo de LA VOZ y ha destacado también a la agrupación de Álex el Peluca, que asegura lo tiene sorprendido en estos días de Concurso. Este es el análisis del comunicador de Onda Cádiz Televisión:

«Cuando terminó la actuación me quedé sorprendido y dije que era interesante. Llegué a casa y lo volví a escuchar.

Tiene una hondura. Me recordaba mucho al último camino que había trazado Juan Carlos Aragón con 'Er Chele Vara'. Tenemos que preservar esto como si fuera un tesoro, porque no lo hay en otro sitio. Esto no se hace en otro sitio, ni en Sevilla, ni los humoristas, y este Eugenio tampoco. Por eso están izados«.

¿Cuánto tiempo tiene de vida? No lo sé. De momento estoy disfrutando de esto. Porque es verdad que todos los años hay una sensación: Daddy Cádi, el año de Manué del Bizcocho, Puerto Real...

...pero esto es diferente, porque es vanguardista pero no pisa la tradición. Los grandes cánones, el ABC del Carnaval de Cádiz que lo hace diferente a todo, lo tiene en el escenario, pero en la primera impresión, por el impacto y la interpretación, a mí no me lo permitió ver«, confiesa.

«Al poco tiempo ya me sabía el repertorio de Los calaítas de memoria, los tengo en bucle. Es un surrealismo diferente, con una inteligencia tremenda. Con un humor que roza la negrura, que se pasa de la raya pero no cae mal.

Tiene algo que no se explica. la magia, el duende como dicen en el flamenco. No hay un chamán que pueda encontrar esta fórmula.

El otro día dije lo del algoritmo porque Álex (el autor) está estudiando Ingeniería, y digo: ha metido las variables... pero no, el arte es inexplicable. Es la organización del caos. Él tiene organizado su caos de una manera que entra«, termina.