Ale 'El Peluca', autor de 'Los Calaítas': «Cuando presento la idea, algunos de la agrupación pensaban que se me había ido la cabeza»

Cada año el COAC nos sorprende con una irrupción maravillosa. Este año, ese premio recae sin ningún tipo de dudas en 'Los Calaitas', una agrupación novel en el Gran Teatro Falla que se ha metido en el bolsillo, con más o menos trabajo, a todos los amantes del Carnaval en el bolsillo. «En preliminares las sensaciones fueron buenísimas, pero lo de cuartos fue otro rollo. Salí descolocado. Tenemos muchos detalles y dobles sentidos, de primeras es difícil pillarlo todo, en una primera impresión es imposible cogerlo», reconocía Alejandro Pérez Sánchez 'El Peluca', autor de estos Eugenios que, si no enamoraron en un primer momento, lo han hecho en un pase de cuartos que ha revolucionado el concurso.

En una entrevista para 'El Telonazo de La Voz de Cádiz', un espacio patrocinado por Bodega Miguel Domecq Entrechuelos, la gran sensación del momento no pierde su humildad. Ante la pregunta de si es consciente de todo lo que ha provocado su chirigota, responde que «eso parece».

Y es que 'El Peluca' conoce perfectamente todo el curro que hay detrás de este particular pelotazo. «La idea la tenía. En 2023 sacó una película David Trueba, y ahí supe un poco más de la historia de su vida, y me sentí identificado con aspectos de su vida. Pensé que era el momento».

Sin embargo, no las tenía todas consigo. «Estaba cagado. Sabía que o iba para un lado o iba para otro. Primero lo hablo con dos personas de mi confianza. Es verdad que un par de personas lo veían, pero el día que hago la reunión y presento la idea había gente que no sabía ni quien era. Y quienes lo conocían pensaban que se me había ido la cabeza. Incluso había alguno que antes de cantar estaba un poco mosca», reconocía.

Y es que pocos aficionados enamorados de 'Los Calaitas' son conocedores de la intrahistoria de una chirigota que apunta a dar muchísima guerra en las siguientes fases del COAC 2025. «El bombo ha salido para echarme el cable, no es bombo, y uno de los guitarras ha aprendido hace nada a tocar la guitarra. Ha habido mucho trabajo externo. Voy al fin del mundo con ellos», manifestaba orgullo Ale, que aún no es capaz de calibrar el impacto de unos Eugenios que comienzan a aceptar el papel de posible candidato a algo muy grande. «Da un poco de vértigo, pero es un honor. No he venido a competir ni con pretensiones de nada. Simplemente he sacado una chirigota a mi estilo, y parece ser que ha gustado bastante. Estamos preparados para lo que venga, pero sí me dan vértigo las comparaciones».

Una irrupción que ha sorprendido a muchos por lo discreta de la chirigota que presentó el año pasado, cuando se presentó con 'Sácamela de la boca'. «Cuando no tienes la autoría al completo tienes que ceder en muchas cosas, y yo el año pasado no estaba contento. No me llenaba al cien por cien la chirigota, pero hay que convivir con estas cosas».

Por último, Alejandro reconocía que «me da un montón de miedo la calle» por el fenómeno que han creado, y apuntaba que «si se hace una criba, quizás yo nunca llegaría a cantar en el Falla».