El pregonero Antoñito Molina: «Soy la persona que soy gracias a Cádiz y su Carnaval»

Antoñito Molina es el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025. Cuando se hizo pública su elección, muchos se preguntaron que quién era Antoñito Molina para ser elegido como pregonero del Carnaval de Cádiz 2025. Él fue el primer sorprendido, así lo ha confesado. Y este miércoles, en la previa de la cuarta y última sesión de semifinales, como invitado de honor en el palco de Onda Cádiz, ha insistido en esa dirección para dejar las cosas claras: «Cádiz es mi madre y a una madre no se le puede decir que no».

«Me ofrecieron ser pregonero con mucho cariño, me dijeron cosas bonitas, que llevo el nombre de Cádiz por todos lados como artista, que soy carnavalero...«, recuerda un pregonero que mezcla esos puntos de ser personaje conocido y representar al Carnaval.

El pregón lo ha preparado como ha preparado pocas cosas en la vida. «Nunca he trabajado tanto para un solo día. Y no voy a dar un concierto, voy a dar un pregón de Carnaval«, resalta. Y añade avisando a navegantes: «Sólo voy a cantar tres o cuatro canciones, ligadas al pregón, y no las volveré a cantar más».

Antoñito Molina, artista y carnavalero, sólo avanza detalles de lo que podrá verse este sábado 1 de marzo en la plaza de San Antonio, escenario de su pregón en el que se ha inmortalizado en las últimas horas, compartiendo la imagen en redes sociales, dejando claro que está calentando motores.

El pregón y su historia

«El pregón será la historia de un niño basada en hechos reales. Y ese niño soy yo, un niño al que Cádiz y su Carnaval le han dado mucho. Yo, de hecho, soy la persona que soy gracias a Cádiz y su Carnaval«, confesaba Antoñito Molina a Mirian Peralta y Enrique Miranda en el palco de Onda Cádiz, cadena municipal que retransmitirá en directo al pregón del roteño.

«Será bonito que me digan dentro de muchos años: tú fuiste pregonero del Carnaval de Cádiz en 2025», piensa en voz alta. «Le estoy dedicando muchas horas y mucho cariño. Y me ha pasado algo que no me había pasado nunca, llorar mientras escribo. Bueno, ya está todo hecho, pero ahora hay que hacerlo, toca salir a la plaza de San Antonio a ofrecer el pregón«, explica Antoñito Molina.

Su mundo es la canción y la copla, los escenarios y las tablas del Falla. «He conseguido buscar el equilibrio y hacer malabares para dedicarme al Carnaval, que es mi pasión«, apunta nervioso pensando en que el sábado será el pregonero de esa gran pasión.

Y disfruta de esa pasión que es el Carnaval con sus amigos, guardando en la retina del recuerdo «años de todos los colores». Por eso, no es ningún misterio señalar que en la plaza de San Antonio, Antoñito Molina estará bien arropado. «Habrá grandes colaboraciones, sí. Nada más bonito que arroparte de la gente que te quiere«, destaca.

«Ilusión, nervios, emoción y responsabilidad»: esas son las palabras que tiene en el paladar del corazón. «En un concierto la gente espera que les cantes tus canciones, pero esto es diferente. Es como el estreno de la chirigota, que no hay mejor noche en el Falla que la primera noche. Y la gente no sabe realmente lo que vas a ofrecer, nadie se imagina lo que voy a hacer», concluye Antoñito Molina.