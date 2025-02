Antoñito Molina: «El éxito no está en un Grammy, está en que una comparsa, chirigota, coro o cuarteto parodie un tema tuyo»

El cantautor gaditano Antoñito Molina ha avanzado que en su pregón del Carnaval de Cádiz narrará una historia basada en hechos reales que «va a tener a la gente metida en un cuento de fantasía carnavalesca con un desenlace muy bonito«. Además, ha revelado que para él esta tradición »significa mi idioma y modo de vida«, así como »mi familia, mi tierra, mi gente, mi presente y futuro«. »Gracias al Carnaval soy la persona que soy«.

Así, lo ha expuesto el pregonero de esta tradicional cita gaditana en una entrevista concedida a Europa Press, a menos de una semana de la celebración del pregón que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en la plaza de San Antonio de la tacita de plata. En este contexto, ha agradecido a sus padres «haberme tenido en esta tierra y puesto una cinta de Carnaval desde pequeño».

Al hilo de lo anterior, el cantautor, natural de Rota, se ha mostrado «agradecido y afortunado de poder disfrutar de la aventura más responsable y bonita de mi vida». Sin embargo, se ha sincerado indicando que en el proceso de construcción del pregón «en algunos momentos lo he pasado mal, porque cuando quieres hacer algo bien, todo te parece poco y hay que encontrar el equilibrio».

En este sentido, ha asegurado que estará «hasta días antes cambiando» parte del contenido del discurso y «con un par de infusiones de tila» para calmar los nervios antes de subir a las tablas del escenario de la citada plaza gaditana.

De igual forma, Molina ha recordado que fue en el Gran Teatro Falla, el lugar donde descubrió que sería el pregonero del Carnaval, tras ofrecer un concierto sobre las tablas del templo de los ladrillos colorados. Al finalizar la actuación, responsables del Ayuntamiento de Cádiz le comunicaron la noticia que dejó «de piedra» al artista ante «la responsabilidad que es pregonar el Carnaval».

Al respecto, ha señalado que aunque en un primer momento se sintió «asustado» al conocer el cargo que desmpeñaría en estas fiestas, luego «ha ido todo rodado, ya que Cádiz es una ciudad y una tierra llena de gente maravillosa que te da siempre su apoyo, alegría, magia y aje». «Me considero un afortunado, porque en Cádiz la gente me quiere mucho», ha valorado.

Su chirigota: Un cura moderno que quiere cambios

'Que sea lo que Dios quiera', es el título de la chirigota que ha presentado el pregonero junto a sus amigos, oriundos de Rota, al Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC). «Este año queríamos hacer una chirigota un poco más gaditana y clásica, que nos recordara a las chirigotas con las que hemos crecido«, ha explicado el director y compositor de esta agrupación.

El tipo de «cura moderno», por el que ha apostado esta chirigota, muestra un personaje que «propone algunos cambios para que la iglesia atraiga a más gente». Con esta indumentaria, la agrupación ha visto una oportunidad para expresar «una crítica con gracia» y «comparar cómo se hacían antes las cosas en las Iglesias y cómo se hacen hoy en día«. »Yo me veía con dos coloretes disfrazados de cura y ya me gustaba«, ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que «hay años que se acierta más y hay años que se acierta menos», aunque eso es «lo bonito del carnaval, que no se deja nunca de aprender y de disfrutar». Asimismo, el pregonero ha valorado que el concurso de este año «prometía y la verdad que está cumpliendo», además ha nombrado con alegría la vuelta del Yuyu, Kike Remolino y Jesús Bienvenido, toda vez que ha indicado que «no me podría quedar con una agrupación, porque me está gustando todo». «Un año precioso para que disfruten los carnavaleros y aficionados».

El éxito, para el pregonero

El cantautor está recibiendo varias menciones y dedicatorias en forma de coplas dentro del propio concurso carnavalesco, las cuales son para él «un orgullo muy grande». Desde su punto de vista, el pregonero se ha sincerado al valorar que para él «el éxito no está en un Grammy, está en que una comparsa, chirigota, coro o cuarteto parodie un tema tuyo«. En este sentido, ha recordado el cuplé dedicado por la conocida cantera, que »es lo máximo que ellos canten canciones mías en la calle«.

A la luz de lo anterior, Molina ha destacado que desde hace unos años las nuevas generaciones carnavalescas están viviendo «un momentazo», en virtud de que «los adultos están dedicando mucho tiempo y cariño para que los niños aprendan a tocar un instrumento, cantar y sentir el amor de esta tierra».

«No hay nada más importante que la cantera», ha recalcado, al tiempo que ha señalado que «los niños están en una edad muy importante, para que entiendan el carnaval como una forma de vida». «Poder inculcarle a tu hijo el amor a Cádiz y que cante en una agrupación tiene que ser una sensación preciosa«, ha asegurado emocionado.

Su amor por el Carnaval, por culpa de una comparsa

En relación con ello, el artista ha recordado que cuando era pequeño escuchaba las cintas de las finales del COAC que grababa su padre y se quedaba «asombrado» oyendo las comparsas del compositor gaditano Antonio Martínez Ares, y así fue como «me enamoré del carnaval por culpa de la comparsa y de Martínez Ares».

Su pasión por el mundo carnavalero se terminó germinando en el bar de unos de sus tíos en Rota, que se ubicaba frente a una peña, a la que acudía junto a su tío para ver como las agrupaciones de la localidad realizaban sus ensayos generales. Todo ello, desembocó a que a la temprana edad de 12 años, Molina y sus amigos dieran origen a su primera chirigota en el instituto, que «nunca llegó a salir, porque suspendimos en diciembre prácticamente todos y nuestros padres nos quitaron del carnaval». Sin embargo, al año siguiente retomaron el proyecto y aprobaron todas las asignaturas por «el bien de la agrupación».

«Yo soy un comparsista frustrado«, ha revelado el pregonero, quien ha confesado que en su coche escucha más comparsas que chirigotas. Así, ha señalado que su agrupación nunca se ha dedicado a esta modalidad, debido a que »hacer una comparsa era más difícil, porque todos cantábamos muy mal«. Por esta razón, decidieron hacer una chirigota que »requería menos técnica vocal«. No obstante, Molina ha sostenido que »ya no me veo cantando una comparsa, me veo cantando chirigotas«, al tiempo que ha destacado que »mi carnaval para mí son mis amigos«.

Sus dioses del carnaval

Asimismo, el pregonero se ha sincerado al indicar que «me tiembla el tobillo» al compartir tablas en el Gran Teatro Falla con grandes compositores como Martínez Ares o Juan Carlos Aragón, que «son dioses». «No voy a ponerme tan nervioso nunca en mi vida, aunque conozca a Luis Miguel», porque «no es lo mismo un ídolo de la infancia que uno que tengas cuando te haces mayor», ya que «lo que tú admiras de niño es para toda la vida».

Además, Molina ha hecho hincapié en que el momento más emocionante que ha vivido en el mundo del carnaval fue cuando en el año 2016, su chirigota concurso por primera vez en el templo de los ladrillos colorados y el jurado los nombró en el listado del pase a cuartos de final. «Yo no recuerdo una emoción tan grande, ese primer año fue increíble«, ha rememorado.

El artista roteño actuará por primera vez en el Estadio Nuevo Mirandilla el próximo 28 de junio, un concierto muy emocionante porque «después de tantos años que parecía que no se avanzaba nunca y de repente hacer un estadio es muy fuerte«. Así, ha señalado que le pondrá «el alma, porque esos son regalos de la vida que no se sabe si se podrán repetir».

Por último, el pregonero de este Carnaval ha valorado que «tengo suerte de que la gente que más quiero del mundo va a poder estar allí«. »Solo por mis padres, ya merece la pena, porque sin su trabajo, cariño, confianza y educación, yo no hubiera hecho nada«, ha resaltado, para concluir que »esto es un regalo de vuelta«.