El polémico cuplé al incendio en Valencia cantado en el Carnaval chiquito de Cádiz

Un polémico cuplé al incendio en Valencia cantado en el Carnaval chiquito de Cádiz ha reabierto el debate tantas veces puesto sobre la mesa de si hay que poner algún límite al humor.

La actuación de la chirigota callejera 'Intocable', que el año pasado fue 'Los muertos del furbo', no está pasando precisamente desapercibida en redes sociales.

Por si queréis escucharlo bien pic.twitter.com/GtvBEaLFUw — Intocable (@Losniosdelacue1) February 25, 2024

La reacción de la gente al escuchar la letra no se hizo esperar y son muchas las personas que están criticando al grupo, por la falta de tacto al cantar esa copla, y al público. "No sé si es peor el cuplé o la gente riéndose… Me ha dejado hasta el cuerpo cortado el cuplé, qué desafortunado", se lamenta.

Tan actual era que los componentes del grupo interpretaron el cuplé leyendo la letra en sus móviles. «Ya sabéis donde os estáis metiendo, no vayáis a tirarnos cubatas», avisaron antes de cantarlo.