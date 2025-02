El pasodoble de 'Los Calaítas' en contra del fútbol moderno: «Todo el que tenga dinero se acaba librando de todos los delitos que pueda cometer»

La chirigota 'Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco) una chirigota de toda la vida...' fue una de las sensaciones de la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Ahora, tras su pase de cuartos, busca hacerse un hueco en las semifinales del concurso. En uno de los pasodobles, han declarado su «odio eterno al fútbol moderno». «Un juego que era ocio se ha convertido en negocio para el rico y para mangar, distinguiendo distintas clases sociales», cantan.

También han cargado contra aquellos futbolistas que, según ellos, por el hecho de gozar de una posición privilegiada tienen carta blanca para cometer delitos. «Yo, que he sido futbolista amateur durante muchos años y me encanta el fútbol, quería pegar su toquecito y su crítica al final al poder adquisitivo, que todo el que tenga dinero se acaba librando de todos los delitos que pueda cometer«, señala en la trasera Ale el Peluca, quien se encuentra »en shock« tras una actuación en la que el público ha vuelto a conectar a la perfección con los Eugenios.

Bajo el paraguas de una interpretación muy conseguida del humorista catalán, el pasodoble combinaba el indiscutible sentido del humor con la crítica. «A mí la cosa que más me gusta del mundo es hacer reír, pero obviamente no me gustan los mensajes vacíos, no me gusta cantar por cantar, me gusta criticar y denunciar y si es haciendo reír, pues mejor«. El público despidió a la agrupación al grito de «¡chirigota!¡chirigota» y ellos se marchan con la «ilusión» de querer volver a pisar las tablas en esta edición.