Miriam Ballesteros, primera mujer que canta dos veces en una final del COAC: «Me siento muy feliz de poder ser esa figura»

Noche de Final es sinónimo de noche de emociones. La de Miriam Ballesteros es difícil de superar. Cantó con la comparsa de 'Las Ratas' de Jesús Bienvenido y se cambió el tipo, con menos prisa que en pases anteriores, para cantar con el coro de Luis Rivero 'Cádiz, el show'. Un Concurso tan inolvidable para ella como histórico. La artista se ha convertido en la primera mujer en cantar dos veces en una Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

«Me siento muy afortunada. Creo que esto es histórico, y me siento muy feliz de poder ser yo esa figura femenina que represente a esa mujer», ha afirmado entusiasmada tras finalizar la actuación con el coro. Al igual que le ha sucedido a otros autores, como a Ale El Peluca, no es consciente todavía de la magnitud de la gesta que ha logrado.

«Estoy como rara, como que no asimilo lo que me está pasando, cuando lo que me está pasando es muy fuerte. Creo que cuando ya pase la semana de carnaval y con mi vida normal, es cuando diré: ¡dios, lo que yo he vivido! Estamos todo el mundo como en una nube», reconoce Miriam Ballesteros.

Un Concurso que ha sido muy especial para ella, sobre todo, tras recibir la llamada de Jesús Bienvenido para sumarse a la comparsa. La exigencia de participar en dos agrupaciones de tanto nivel ha sido muy importante, pero la ha gestionado a las mil maravillas. «Estoy muy sorprendida de mí misma, porque, a lo mejor, en otra época de mi vida, esto me hubiese quedado un poquito grande. Pero he cogido con tantas ganas este Carnaval, porque, por desgracia, tuve un accidente hace tres años que me impidió seguir en el concurso. Yo canté con 'Químbara' en el coro de Luis Rivero en preliminares, y ya ahí se me cortó el concurso, y he estado tres años sin salir. Entonces, creo que este año la vida me lo ha compensado. O sea, el Carnaval me debía una cosita bonita, y este año no podía ser mejor que volver al Falla con mi coro de siempre y con la comparsa de Jesús Bienvenido. Así que lo estoy gestionando súper bien, al final estoy en una nube. Estoy muy feliz, la verdad», concluye la artista.

A la espera de lo que decida el jurado, Miriam Ballesteros ya ha ganado. Ha escrito su nombre en una nueva página de la historia del Carnaval de Cádiz. Y eso no hay Primer Premio que lo iguale.