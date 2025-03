'Cádiz, el show': la última función

CORO 'Cádiz, el show' Autor Luis Rivero

Presentación alegre, ya conocida, para romper posibles cabezadas. Y los primeros sones del tango, más alegría para el cuerpo. Un tango triste em cambio, una verdad como un camión a la que ya se le ha cantado. «Digan lo que digan nadie te ayuda a cambio de nada». «Si vais a salir, no llegar tarde ni tomar ninguna copa». «No hablo en broma». «Vuestra memoria no es la misma de antes». «No es que me estorbe, pero es que estáis torpes». «Desconfío porque soy vuestro hijo».... Mensajes y más mensajes de unos hijos que no se fían de sus padres, mayores. «Aquí os dejo a los niños, vuelvo a por ellos». Cuando conviene no están tan mal...

El segundo tango, empieza con febrero de protagonista. Coros, chirigotas, comparsas y cuartetos. Y de pronto, a la Semana Santa, al Rocío... «¿Quién no conoce la tierra mía?», se pregunta. La magia de esas tres noches de Andalucía, se grita.

El primer cuplé, una conversación picante entre hombres y mujeres. «Dime de qué presumes y te diré de qué careces...», le acaban cantando ellas a ellos. El segundo, a los grupos que han llegado a la final. Y los coros. ¿Quiénes saldrán en las imágenes, en los cromos? ¿Ellas o ellos? Ellas defienden que tienen que ser ellas. Y ellos le pagan con una misma moneda: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces...».

El popurrí hace que inevitablemente se mire el reloj, se piense en cosas, en fórmulas para acortar la final... Y hay quien apunta desde el público: «¡Esos meses de ensayo...!». Así, como callando bocas, como invitando a que no se piense en otra cosa y se disfrute. El coro colabora paseando por patio de butacas a dos componentes. Aún con la cabeza en otro sitio, el popurrí vuelve a dejar buen sabor de boca.

