Martínez Ares, el Yuyu, el Selu y Los Calaítas, entre otros, actuarán en este fin de semana en un pueblo de Cádiz: así puedes comprar entradas

Este sábado, 23 de agosto, se vivirá una nueva edición de la esperada Noche Carnavalesca en la Plaza de Toros El Arenal de La Línea de la Concepción, que promete convertirse en uno de los eventos culturales más destacados del verano en el Campo de Gibraltar.

A partir de las 21:00 horas, y bajo el brillo de las estrellas gaditanas, subirán al escenario ocho de las agrupaciones más aclamadas del pasado COAC 2025. El cartel incluye la antología comparsista 'Los Cuervos' de Antonio Martínez Ares; la chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos', de El Yuyu; la chirigota 'Apartamentos Turísticos Juani Wainjaus', de El Selu; y la premiada chirigota Los Calaítas, junto a 'Los Pimpinela de la Plaza Fragela' de Molina y Melli. En la modalidad de comparsas también estarán 'El Cementerio' (de El Jona), 'Los del otro barrio', y 'La Tribu' (de El Chapa).

La organización del evento, a cargo de Eternidad Eventos, ya ha puesto a la venta las entradas a través de su sitio web. Son una oportunidad única para disfrutar del espíritu y el humor del Carnaval de Cádiz fuera de temporada.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas para la Noche Carnavalesca de La Línea ya están disponibles y pueden adquirirse de forma anticipada a través de la página web oficial de Eternidad Eventos, la empresa organizadora. Se han puesto a la venta con precios que oscilan entre los 25 y los 30 euros, dependiendo de la zona elegida en la Plaza de Toros El Arenal.

La venta es completamente online, lo que facilita reservar el acceso con antelación y evitar esperas el día del espectáculo. Además, las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas, una hora antes del inicio previsto de las actuaciones, programadas para las 21:00. De este modo, el público podrá acceder con tranquilidad, elegir su sitio y disfrutar del ambiente previo a una noche que promete ser una auténtica fiesta del Carnaval gaditano en pleno agosto.