Luis Ripoll: «Si Martínez Ares me tiene por oveja negra es porque siempre he sido muy crítico»

Uno de los autores más longevos del Carnaval de Cádiz es Luis Ripoll, cuya trayectoria y letras hablan por sí solas. En esta edición del COAC, junto a Juan Ramón Fernández Barberi, ha presentado la comparsa 'Qué bonita es Cádiz', que representa a un grupo de jóvenes gaditanos lejos de la Tacita.

Tras la actuación, en la trasera del teatro, Ripoll se mostraba «muy satisfecho» de su agrupación, asegurando que los componente han hecho sobre las tablas lo que han ensayado durante meses: «Si no ha gustado es que lo que traemos no gusta y si ha gustado es porque lo que traemos gusta, no hay más vuelta de hoja».

La interpretación no hace mejor o peor el repertorio, que es el mismo independientemente de cómo se cante: «No por cantar muy bien o muy mal el repertorio es bueno o malo. El repertorio está hecho y ellos lo defienden», expresaba.

«Las perspectivas siempre son las máximas, hasta que no te corten la cabeza», decía sobre las posibilidades de ver a la comparsa nuevamente en el Falla. Las preliminares, en cualquier caso, tienen un punto especial por ser el día de la puesta de largo: «Siempre me han encantado, es la fase que más me gusta».

Todo ello, en un Concurso que sigue atrayendo a multitud de agrupaciones, aunque se hable siempre de posibles cambios: «Ese es el cascabel que no encuentra gato, todos los años se habla y sean las normas que sean, está el régimen interno que esté y se hagan las cambios que se hagan, más de 100 grupos siempre vienen».

En el pasodoble de Martínez Ares sobre las ovejas negras del Carnaval, aparece su nombres: «Hombre, es señal de que me ha seguido en su juventud. Si él me tiene como oveja negra es porque ha escuchado pasodobles míos a lo largo de mi historia carnavalesca y siempre he sido muy crítico. Con mi sencillez y todo lo que queráis, pero siempre he sido crítico».