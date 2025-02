Jona: «Hemos sentido el cariño de la gente desde la tablas»

La comparsa 'El cementerio' pasaba este domingo por las tablas del Gran Teatro Falla. Su autor Jonathan Pérez, Jona, comentaba sus impresiones tras el debut. «Pues la verdad que ha sido inmejorable, la verdad que ha sido una presentación muy emocionante por, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Y la verdad que, bueno, teníamos el miedo, ¿no?, ese que, con lo sacrificado que ha dado tanto y había gustado tanto, de no estar a la altura o no conseguir esas mismas sensaciones, pero bueno, por lo que respecta al comienzo del concurso, la verdad que hemos partido con el cariño de la gente, lo hemos sentido desde las tablas y, bueno, espero que sigamos dando pasitos en el concurso«.

Además hablaba del segundo pasodoble. «Ha sido un palo para toda la gente que lo queremos porque yo no hablo en pasado, hablo como que sigue estando presente entre nosotros y, bueno, creo que mi comparsa es la que ha pertenecido durante tantos años, la que, bueno, yo también he compartido en otras comparsas el poder estar juntos, ¿no?, durante esos años y, bueno, y la amistad que atesoramos, pues lo mínimo que podíamos era dedicarle esta letra a cantar con todo nuestro corazón y con todo respeto y nuestro cariño«.

En cuanto a su trayectoria y lo que se espera de él y su grupo en este Concurso comentaba que «es una responsabilidad, ya desde que empezamos a componer en septiembre ya tengo yo en los hombros esa carga de la responsabilidad, pero, bueno, al final cuando llevo las cosas al grupo gustan, cuando viene la gente a escuchar las gustan y después cuando venimos aquí pues parece que ha gustado, ya, no lo tengo que escuchar en mi casa, si no lo tengo que escuchar en mi casa, tranquilo«.

Sobre lo pronto que se dio a conocer el nombre de la comparsa asegura que «era una cosita que teníamos ahí ya en el cajón, de hecho es una idea de mi amigo Juan Blanco, cuando estaba en la comparsa, que teníamos ahí una serie de ideitas y la teníamos ahí apartada, no sabíamos cuándo sacarle y le dije a Alfonso, que es mi hermano de hecho, digo yo creo que este es el momento de sacarse de mi interior«.

No sale este año Martínez Ares, pero vuelve Jesús Bienvenido, siempre la competición sigue con grandes ahí luchando por entrar en esa ansiada fase final... «Yo como aficionado agradezco que siempre estén los grandes talentos del Carnaval de Cádiz, ojalá hubiera más de los que no están ahora mismo presentes, para la competición pues me beneficia claramente, pero bueno, gracias a Dios y nada, pues no tenemos el talento de Antonio, que va a descansar este añito, pero ha venido Jesús muy fuerte y ofreciéndonos una comparsa que bueno, que ya el aficionado también tenía ganas de escuchar después de tantos años«.