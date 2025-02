Jona: «Los gaditanos somos los sepultureros de nuestra propia ciudad»

Jonathan Pérez Ginel, 'Jona', ya no es una (eterna) promesa. Es una realidad. ¿Por qué? Por sus dos finales casi consecutivas después de su regreso, esto a nivel de competición y gran público. Pero especialmente por la madurez que ha adquirido tanto su pluma como su conjunto, desplegada tanto en interpretación y letras como en la elección de la idea y su desarrollo. 'Los sacrificaos' fue la mejor de las mortales, tercera tras 'La oveja negra' y 'Los colgaos'.

Este 2025 viene «a tumba abierta» con 'El cementerio'. No esconde sus cartas. Estos sepultureros entierran a una Cádiz derrotada cuyos hijos no han sabido batallar por sus principales necesidades. Asegura que mantiene el estilo trazado desde 'Los aislados' y se muestra confiado en seguir recibiendo el cariño del aficionado.

-El cementerio. De primeras, impone.

-Es verdad que el nombre es un poquito imponente. Teníamos alternativas, para seguir como otros años, y nos podríamos haber llamado los sepultureros. Pero nos gustó este nombre. Creemos que tiene la contundencia necesaria para empezar a mostrar nuestro mensaje.

-¿Sigue la estela de 'Los sacrificaos' y las comparsas del último lustro?

-Va en la línea de los últimos años, en nuestro estilo, pero nosotros nos adaptamos a las peculiaridades de cada personaje. Hay unos años en que ha sido, unas veces más comercial, otras más carnavalera. Ésta, en concreto, es más carnavalera que comercial.

-Ha ido alternando entre comparsas más universales con otras más gaditanas.

-No lo hemos hecho adrede. Es cierto que 'Los aislados' y 'Los peliculeros' son más genéricas, más universales mientras que los peones de 'Los sacrificaos', aunque era de la clase obrera en general, estaba más traído a Cádiz. Esta comparsa también es como una secuela, 'Los originales' y 'Los sacrificaos'.

Es la consecuencia de no haber luchado por el trabajo, por nuestra vivienda, por nuestra industria, y por eso nos hemos convertido en un cementerio. Más que secuela es la continuación de una idea.

-No se guarda nada. Tampoco con las letras. Empieza a acostumbrarse a meter el dedo en la llaga.

-Voy a tumba abierta, es nuestra forma de hacer Carnaval. No guardamos muchos secretos. Los gaditanos somos los sepultureros de nuestra propia ciudad. Parece que cada es una ciudad que solo ofrece dos opciones: o sales y prosperas, o te quedas y te acabas cavando tu tumba.

-Parece una comparsa oscura.

-Como sabemos que es un tipo duro, oscuro, hemos querido darle color, al estilo de Tim Burton, da color a la oscuridad, y no se puede catalogar de comparsa triste. Hay momentos de solemnidad, pero también sobre todo un hilo de esperanza al final de la actuación.

-¿Cree que 'Los sacrificaos' ha sido su mejor comparsa?

-Desde el primer día pisó fuerte, hizo muy buenos pases. ¿La mejor de mi trayectoria? Sí, quizás para mí sí. A mí románticamente, me encanta 'Los aislados', pero nos desfondamos un poco al final. No estábamos acostumbrados y terminamos con los rescoldos. 'Los sacrificaos' es mi comparsa más madura, la más potente.

-¿Considera que ya no es una promesa, que se ha convertido en una realidad?

-Pues no me corresponde a mí decirlo, creo que es una cuestión más de la prensa o del aficionado. Sí que es verdad que notamos que, por ejemplo, en la prensa se nos escucha de otra manera. En los jurados, al cantar, pues estamos entre los primeros puestos, y ha aumentado el reclamo entre la afición. Estamos muy confiados en mantener ese nivel con la comparsa actual.

-Usted que ha estado en el otro lado y lo ha lamentado, ¿entiende que a las grandes se les atienda de diferente manera?

-Obviamente, la primera premisa es que la comparsa es mejor, más madura, ha evolucionado. El grupo tiene una mayor madurez. Aunque también es verdad que hay un componente que es el del convencimiento. Yo estoy contento y agradecido por el trato que me da tanto la prensa como la afición.

Me halaga que digan que ya no soy una promesa, pero también hay que ratificarlo en las tablas, y estoy seguro de que lo haremos. Hay comparsas también de muchísima calidad. Lo que pasa es que también es un cúmulo de circunstancias: es importante cantar un buen día, que haya buen ambiente, acertar con la estética de la agrupación, con los gustos del jurado... Todo eso el repertorio lo revaloriza.

-¿Qué le está pareciendo este COAC?

-En concurso, en chirigotas parece que iba a ser un año mágico, pero de momento no hay ninguna que haya sobresalido. Quizás las que más han sorprendido son precisamente de las que menos se esperaba. En comparsa, nadie se sale del guion establecido. Bienvenido trajo una muy buena comparsa y el Chapa mantiene su estilo. También Marta Ortiz estuvo a su nivel, estuvo muy bien, todas creo que están a su nivel.

-¿Y qué le ha parecido Las ratas de Jesús Bienvenido?

-Bienvenido ha traído una muy buena comparsa. Además, Cádiz, cuando un autor se ausenta, cuando vuelve se le da mucho cariño. Ha pasado con con más autores, como los Carapapa, con Juan Carlos Aragón y con el propio Martínez Ares. Tiene mucho talento, y han sido muchos años sin su creación. La gente estaba expectante, loca por encontrar una cosa que querían, y Jesús bienvenido supo dársela.

-¿Y la ausencia de Martínez Ares?

-A nivel de aficionado es una pena, pero en cuanto a la competición es como si te quitaras al Real Madrid. Aún así, ha regresado Jesús Bienvenido, así que lo comido por lo servido. Y ya tenemos muchas más. Hace dos años nadie esperaba a Manolo Cornejo y ha sacado dos comparsa de un altísimo nivel. Marta Ortiz, Piru y Tomate, Germán... La comparsa no está en horas bajas, como dicen algunas.

-¿Cómo se ha tomado las letras de los coros de David Fernández y Jesús Monje en respuesta a su polémico pasodoble en la final?

-Me lo he tomado como debe ser. Esto es Carnaval, así que con deportividad, no me he sentido atacado. Además, yo no critiqué, yo no ataqué al coro en su esencia, al tango, sino el trato de favor que existe hacia la modalidad y que lo pude ver en primer persona. Y nadie me lo ha rebatido con datos.