Desde el himno del Cádiz CF hasta 'Los Yesterday': así respondió el Falla a la chirigota 'Abre los ojos'

La sesión de preliminares del COAC de ayer estaba transcurriendo con total normalidad hasta que llegó el turno de 'Abre los ojos', la chirigota dirigida por Katy Balber que generó una gran controversia debido a su mensaje negacionista. Esto, unido a su evidente falta de nivel musical, hizo que el público del Gran Teatro Falla reaccionara contra la chirigota a su manera.

Durante varios momentos de la actuación, los asistentes comenzaron a interrumpir al grupo con diferentes cánticos carnavaleros de todo tipo. Además del popular 'Campeones, campeones', en el Falla también sonaron otras letras míticas del concurso que el público cantó de forma irónica.

El himno del Cádiz CF

Cuando la chirigota se encontraba en plena actuación, gran parte del público comenzó a entonar el pasodoble que escribió Manolín Santander en 1998 para su chirigota 'La familia Pepperoni', que ahora está considerado como el himno del Cádiz CF: «Me han dicho que el amarillo…».

El estribillo de Los Yesterday

Otra de las letras que el público cantó durante la actuación de 'Abre los ojos' fue el estribillo 'Los Yesterday', la mítica chirigota de Juan Carlos Aragón que fue primer premio en el COAC de 1999: «Come on baby, come on baby…».

Tanto el mensaje de la chirigota como la actuación no sentaron nada bien a los asistentes que estaban en el Falla, que lo consideraron como una falta de respeto hacia el Carnaval y hacia el concurso.