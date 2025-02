Kathy, autora de la chirigota negacionista sobre la reacción del Falla: «Avisé hace dos días de que esto iba a pasar»

La undécima sesión de preliminares del COAC va a traer cola. La chirigota 'Abre los ojos' ha traído sobre las tablas del Gran Teatro Falla un repertorio negacionista y el público no tardó en reaccionar. Primero, con sorna al grito de «campeones, campeones»; luego, con contundencia pidieron que bajaran el telón. La chirigota, a pesar de los gritos y cánticos del Falla, completó el repertorio a duras penas.

«Yo avisé al Falla, ya hace un par de días, de que esto iba a pasar, porque ya estaban incitando desde el primer momento a que hicieran esto», ha afirmado Catalina Balber Muñoz 'Katy', autora de la agrupación, quien ha reconocido que tan solo han ensayado tres meses después de que tuvieran «un caballo de troya que estaba destrozando por dentro la agrupación». A falta de pocos días para la actuación se vieron obligados a buscar a más integrantes, y aun así fueron pocos.

«Aquí no se trata de que cómo hemos cantado, se trata de que el mensaje que íbamos a dar ya nos lo estaban vetando», afirma la autora, quien asegura que «la gente no acepta la verdad». Pese a que su verdad ha sido completamente rechazada por todo el Gran Teatro Falla, Katy ha anunciado que «la chirigota va a seguir adelante, pero aquí no, en la calle». «Aunque hubiésemos traído a la mejor agrupación, el tema ya echaba para atrás muchísimo y el boicot ya estaba preparado».

Entre «olés», «esta chirigota... ¡me asusta!», «¡baja el telón!, ¡baja el telón!» y hasta el himno del Cádiz transcurrió el repertorio de una chirigota que no dudó en ningún momento en bajar el telón porque «nosotros venimos defendiendo la verdad desde el minuto uno». Ante los cánticos del respetable con los que reclamaban el punto y final de la función, los integrantes negaba con los dedos y contestaban: «la verdad duele».

La autora de la chirigota ha calificado la postura del teatro como «una falta de respeto». «No nos han escuchado es que han empezado a gritar desde el principio, desde el minuto uno«, ha lamentado Katy Balber, quien culpa a la prensa local de la reacción del público.

Según la autora, la agrupación contiene «voces que son buenas» y que no se han podido escuchar. «Si es que no hemos podido ni empezar, si en la misma presentación ya nos estaban gritando, cuando estaba cantando una criatura que canta de maravilla, que es Inmaculada», asegura. Por otra parte, Katy Balber ha lamentado que una de las integrantes de la chirigota de 16 años haya terminado la actuación entre lágrimas. «Que no pidan respeto para el Falla, cuando el respeto no tiene respeto», sentencia.