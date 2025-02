Garitano: «Hemos venido aquí a trabajar pero también me gusta ser parte de la cultura y parte de vosotros»

La Voz de Cádiz 07/02/2025

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, vivió el pasado 28 de enero su primera experiencia en el emblemático Gran Teatro Falla tras la victoria de su equipo frente al CD Mirandés ya que asistió a una de las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2025.

Garitano ha reiterado este viernes su admiración por la cultura gaditana y ha destacado su interés por integrarse en las tradiciones locales. «La verdad es que me gusta mucho la cultura y me gusta ir a ese tipo de sitios. Más aún el respeto por donde estás, informarte de cómo funciona todo, conocer un poco. Al final, hemos venido aquí a trabajar, pero también me gusta ser parte de la cultura y parte de vosotros», ha explicado.

El técnico destacó lo importante que es para él disfrutar de las tradiciones locales. «Me gusta respetar, informarme y ver, sobre todo, disfrutar de las cosas bonitas que tenéis, que son muchas, y una de ellas es el Carnaval», añadió el vasco, mostrando su aprecio por una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

