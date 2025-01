Gaizka Garitano: «Me gusta mucho la cultura, y ahora que estoy en Cádiz quiero disfrutar del Carnaval»

El técnico del Cádiz CF ha cumplido su deseo de asistir al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Gran Teatro Falla. Así lo manifestó el propio Gaizka Garitano el pasado sábado antes los medios de comunicación: «Ojalá pueda ir algún día, un día que ganemos aparezco por ahí; el día que pierda me tendré que quedar en casa», compartió entonces con una sonrisa, y tras el triunfo del conjunto amarillo ayer lunes contra el Mirandés ha podido hacer acto de presencia este martes en el coliseo gaditano.

«Me gusta mucho la cultura en general, y siempre que puedo aprovecho para ir al cine, al teatro... y ahora que estoy en Cádiz quiero disfrutar también del Carnaval«, ha manifestado el exfutbolista y también licenciado en Periodismo.

No obstante, se ha apresurado a aclarar que «no soy entendido del Carnaval», para evitar así preguntas sobre la materia. «Quiero saber de qué va, las categorías y modalidades que hay... ir aprendiendo y descubriendo un poco las diferentes chirigotas que hay, los coros... y vivir el ambiente del Concurso, que lo estoy disfrutando mucho«, apuntaba tras haber escuchado las tres primeras agrupaciones de esta sexta sesión de preliminares. «En algunos veranos que me he movido por los alrededores de Cádiz he escuchado algo de Carnaval, pero nunca lo había hecho en el Teatro».

Y asimismo, Garitano también quiere descubrir el Carnaval de la calle, porque «nunca lo he vivido».

El entrenador del Cádiz CF se mostraba contento por esta primera incursión en el mundo de las coplas, y reconocía que también lo estaba por los dos triunfos consecutivos de su equipo. «Pero ahora no es momento de hablar de fútbol...», ha sonreído. «Siempre que gana el Cádiz, mejor», se ha despedido para volver a ocupar su asiento en el palco y no perder detalle del resto de la sesión de este martes.