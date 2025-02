Una gaditana dice de forma tajante lo que opina sobre el Carnaval de Cádiz: «No quería hacer este vídeo pero...»

El bajo nivel musical que ofrecen algunas agrupaciones que se presentan al COAC siempre ha sido motivo de debate por parte de los aficionados. De hecho, son muchas las personas que piensan que se debería poner algún límite o exigir un nivel mínimo para poder participar en el COAC, evitando así que muchas sesiones de la fase de preliminares sean demasiado soporíferas.

Esto mismo es lo que ha criticado también una joven gaditana que ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@sadringarde) en el que da su opinión sobre el actual Carnaval de Cádiz, criticando la forma en la que muchas agrupaciones tratan los temas que cantan en el concurso y afirmando que la mayoría de las comparsas tienen falta de sensibilidad.

La crítica de esta joven

En el vídeo, la gaditana empieza haciendo una curiosa reflexión: «¿Es ilegal que venga al Falla una comparsa que después de escucharla no quieras cortarte las venas?». Según cuenta, las actuales agrupaciones escriben letras que, además de ser predecibles, son un bochorno.

«Tratan temas que hay que tratar como la DANA, el maltrato, esto, lo otro… pero es que lo tratan muy mal. Lo tratan que en la primera palabra ya sabes lo que es, cómo va a terminar y ya sabes todo, y eso puff… no está mal, pero se pierde la esencia», explica la joven a modo de crítica, indicando que el problema de las comparsas es que han perdido la sensibilidad a la hora de afrontar los temas.

La forma de tratar el pasodoble, fundamental

«Para concienciar a la gente y emocionarse no hay que ser así de crudo, no hay que ser así de literal, no hay que ser así de basto. Antiguamente, todo el mundo llorábamos con los pasodobles y nos ponía el vello en pie, pero porque estaban bien tratados y eran muy poéticos. Y aunque fueran simples, porque Juan Carlos Aragón también ha escrito cosas simples, pero dentro de la simpleza te emociona...», indica esta gaditana en el vídeo.

Es evidente que algunas agrupaciones no muestran el nivel mínimo exigible sobre las tablas del Falla, como bien ha 'denunciado' esta joven que ha explicado su punto de vista sobre esta problemática que está teniendo el concurso.