Dani Obregón: «Tenía muchas ganas de disfrutar la madurez que trae Bienvenido»

Actuaba en la cuarta sesión de cuartos de final del COAC 2025 la comparsa de Jesús Bienvenido Las Ratas y su director, Dani Obregón comentaba sus sensaciones. «Estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, yo creo que queríamos hacer un concurso coherente, lo que estamos intentando hacer, traer unas letras que nos tocaran de cierta manera y hacerlas a nuestra forma. Usar, al final, las armas que creo que tenemos que usar para llegar y para emocionar al público. Y cuando uno ve que el público responde como ha respondido hoy, pues yo creo que es un motivo bastante satisfecho y para celebrarlo».

Sobre la responsabilidad que supone para el grupo el mantener el nivel debido a las grandes expectativas que se tienen de esta agrupación aseguraba que «mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, yo creo que está en no volvernos locos y no intentar hacer un concurso que no sea nuestro. Nosotros, yo creo que cuando la gente aprecia lo que hacemos, además la gente es muy inteligente y entiende qué tipo de comparsa queremos trasladar. Yo creo que valoran otro tipo de cuestiones. Entonces, para nosotros la responsabilidad no es más que decir ¿es esto lo que de verdad nos apetece cantar, lo que queremos hacer? Con esto queremos llegar a la gente, queremos intentar que la gente entre en debate, como pudo ser otro día en preliminares, o simplemente reflexione sobre lo que está pasando en el mundo, como puede ser este día de hoy con Palestina, o simplemente haya otra reflexión sobre lo que es el patriarcado y lo que es el machismo y cómo afecta al hombre desde pequeño. Entonces, ese tipo de debates, ese tipo de cuestiones son las que queríamos plantear, porque son temas que nos importan, que nos llegan a nosotros y lo que queríamos era, pues bueno, trasladar esa misma inquietud que tenemos nosotros a la gente y ver si la gente, pues bueno, la comparte y somos capaces de emocionar con eso«.

El director de la comparsa de Jesús Bienvenido afirmaba con respecto a los temas que se han lanzado en la fase de cuartos que «estaba claro, igual que estaba claro para una posible semifinal. Hay que esperar a que den el pase, pero ya está todo más que preparado y creo que lo tenemos todo como muy cuadraíto, como te digo, ¿no? Pues sin mirar alrededor realmente, pues evidentemente si alguien canta una letra exactamente igual que la tuya, pues digo, coño, nos la han pisado. Pero como también intentamos que sean pasodobles que no se toquen tanto, pues al final es más difícil eso. Entonces, ya te digo, lo tenemos como muy claro donde queremos tirarlo y bueno, vamos a seguir trabajando y en caso de que tengamos que venir el lunes que viene, creo que sería, si estamos en semifinales, si tenemos que venir dentro de una semanita, pues venir a muerte y seguir disfrutando e intentando disfrutar a la gente,

Sobre la forma de tratar los temas en un Concurso tan largo que se repite comentaba que venir de la mano de Bienvenido «es tener ya una garantía, de que con una sensibilidad, con una madurez que ya tiene, con una formación... Al final te vas a garantizar de que lo que él traiga va a venir impregnado de una personalidad muy potente, muy presente y difícilmente se va a parecer su manera de tocar un pasodoble a la de otros compañeros. Entonces, bueno, también intentamos no caer en temas que puedan ser demasiado comunes. A pesar de que, bueno, hay temas que son imprescindibles de toca.

En cuanto a la madurez de la comparsa después de ocho años de Los Irracionales explica que «yo tenía muchas ganas de que Jesús volviera a escribir. Cuando él me llamó dos días antes del cierre de la inscripción, ahí empecé como a cavilar, hostia, estoy aterrizando en lo que de verdad voy a poder disfrutar de él. Porque yo creo que la experiencia suya no solamente lo ha hecho crecer a nivel como intérprete, porque es un animal del escenario y canta como Dios, sino que además él se ha preocupado en formarse, en investigar, en encontrar otros patrones, otras maneras de hacer también carnaval. Entonces, tenía muchas ganas de disfrutar de esa madurez que él traía. Y, sinceramente, todo lo que ha traído ha entrado de lleno. No se ha planteado ninguna duda al final. Nada más que hubo una duda suya, porque quería llevar los cuplés por un lado y al final se ha decidido llevarlo por otro, pero solamente ha sido eso, lo demás ha entrado. O sea que el grupo poco ha tenido que decir respecto a la obra. Al final, cada vez que él traía algo, nosotros lo celebrábamos y para mí no hay mejor termómetro. Si a nosotros nos emociona y a nosotros nos llega, yo creo que es el mejor termómetro para saber si a la gente le va a llegar después«.