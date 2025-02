Jesús Bienvenido: «He venido y no digo que me vaya»

Jesús Bienvenido ha traído en este COAC 2025 una comparsa que pasará a los anales de la historia de las comparsas. Bendito regreso, pensarán algunos.

El pase de cuartos, como lo fue el de preliminares, ha sido brutal: de principio a fin, con giros y más giros.

El autor atendía a Onda Cádiz nada más acabar la actuación y lo mismo da igual que hable en caliente que en frío: lo tiene todo muy claro.

«He venido y no digo que me vaya, pero poco más puedo decir», contestaba a la pregunta de si ha regresado al Falla para quedarse. «La gente no sabe lo que hay detrás, de tiempo y dedicación, de una obra de Carnaval. Yo vengo a hacer una obra completa«, explicaba. A hacer una obra completa... «y con la escopeta cargada», avisa.

«Ya dije el primer día que no venía con la intención de hacer lo de otros concursos. He venido a disfrutar de esto, de mis compañeros y compañeras. Esto es una fiesta única en el mundo, no hay otra igual. Y si vengo, si me quedo, es para disfrutar«, añadía.

Dos pasodobles que han abierto bocas. «El primero de Palestina era necesario. Es importante darle visibilidad. Y el segundo es un aprendizaje mío y de cada uno. Estamos educados como estamos educados. Se trata de eso, de arrancarnos la piel. Ser al menos un ejemplo para generaciones futuras», ha detallado Jesús Bienvenido.