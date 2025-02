La concejala de Fiestas Beatriz Gandullo pide quitar el foco de la chirigota negacionista

La concejala de Fiestas Beatriz Gandullo se ha pronunciado este viernes sobre la actuación de la chirigota negacionista 'Abre los ojos' y la mala imagen que ha podido transmitir del Carnaval de Cádiz. Gandullo ha insistido en retirar el foco de esta agrupación, que además ya ha descalificada, y considera que no representan el buen hacer y el arte de la gente de Cádiz,

«No era una situación agradable a la que enfrentarse y es una lástima que que al final de ese día se pusiera el foco en esa chirigota determinada, que ha terminado siendo descalificada por el Jurado oficial de agrupaciones«, lamenta. »Yo quiero poner el foco en las otras cinco que actuaron ese día, que creo que al final no se le ha puesto el foco de esa manera«.

La edil recalca que en estos 22 días de preliminares (los que se llevan y los que quedan por llegar) «tenemos a gente acudiendo a nuestro Gran Teatro con una calidad tremenda, con un ingenio espectacular y con un público excelente, porque el ambiente que se vive dentro del Falla es maravilloso«. Así que apela »a la libertad de cada uno. Está la libertad de expresión de llevar un repertorio al Falla, al igual que está la libertad de expresión del público para manifestarse con aplauso o con lo que sea«.

Entiende que no ha perjudicado a la imagen del Carnaval de Cádiz. «No va a venir una persona a dejar esa imagen. Afortunadamente, el Carnaval de Cádiz es de sobra conocido por su calidad, porque no hay en ninguna otra parte del mundo que se monte un espectáculo de las características que se monta en este Teatro. La gente sabe muy bien del buen hacer de nuestro grupo, del buen hacer de nuestra gente y de la calidad que se respira y se vive aquí; no creo que esa chirigota sea ejemplo de nada esto«.