COAC 2026: siete agrupaciones inscritas para el concurso de adultos del próximo Carnaval de Cádiz

La comparsa de los hermanos Pastrana será 'El hombre de hojalata' en el COAC 2026.

El Ayuntamiento de Cádiz ha trasladado a los medios el listado de agrupaciones que ya han registrado su inscripción para el COAC 2026.

Hasta el momento se han registrado nueve inscripciones: siete de la categoría de adultos (cinco comparsas y dos chirigotas) y dos de categoría infantil (una comparsa y una chirigota).

La inscripción es provisional, tal y como se apunta desde el Consistorio, a la espera de que se revise toda la documentación requerida en el procedimiento.

Las cinco comparsas que han formalizado su inscripción son las siguientes: 'La camorra', de Marta Ortiz; 'El hombre de hojalata', de los hermanos Pastrana; 'Los pájaros carpinteros', de Nene Cheza y Antonio Pedro Serrano ('El Canijo' de Carmona); 'Mindundi', de Isla Cristina (Huelva); y 'El verdugo', de Vilches (Jaén).

Las dos chirigotas de adultos inscritas son la chirigota del Popete, 'Mírala cara a cara', y 'San Taratachín', de Sanlúcar.

La cantera ya cuenta con la firma de dos agrupaciones infantiles: la comparsa de Chiclana 'Las traviesas' y la chirigota de Cádiz 'Los mal-éficos'.