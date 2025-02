COAC 2025: unos despliegan las alas, a otros se las pueden cortar

Buena sesión de preliminares la de este jueves. Manolín Santander regresa a los escenarios con una chirigota de altura, con el sabor añejo de siempre y además varios puntos de humor más con respecto a sus anteriores creaciones. El grupo de Sánchez Reyes, con la incorporación de Juan Pérez, ha dado con el tipo, pero además ha desarrollado de gran categoría un popurri rebosante de genialidades. Vuelta alto.

Despliega las alas mientras que a otros se las pueden cortar. Puerto Real volvió a actuar con la misma chirigota aunque con diferente repertorio. Misma idea, mismo concepto, mismo inicio de presentación y similar esribillo, pero cambiando el resto de las piezas. En un reglamento que prohíbe la puesta en escena de un repertorio no inédito, se abren múltiples interpretaciones. Podría haber penalizaciones, podría ser descalificada, podrían incluso pasar las dos.

'Los enemigos' de Joseja Puerto fue la tercera en disputa si bien quedó eclipsada por las dos chirigotas.

Coro 'Ojú, que lío! (regular)

El coro sorprende tanto por su puesta en escena como en la interpretación de la primera pieza. Al estilo 'Inside out' (Del Revés), muestra diferentes emociones (amor, odio, esperanza, tristeza y alegría) con el uso de motivos y colores predominantes que se asocian a estos estados de ánimo. Arrancan con el célebre villancico 'Din Dan Dong', ejecutado con precisión, mucho mejor que cuando aterrizan ya en Carnaval, donde se producen las primeras irregularidades.

En el primer tango hacen bandera de su origen choquero, y por eso no pueden cantarle a Cádiz como hace un gaditano. De acuerdo, pero aquí vienen poetas y coristas que cantan muy malamente, peor que ellos. La calidad no depende de la cuna. El segundo es un batiburrillo de todas las desgracias que asolan a este mundo, con guerras y masacres, donde aseguran que les «da asco Abascal, Pablo Motos y Bertín». Los califica de fachas. Un término comodón, vago y simple que se está usando en este Carnaval por encima de las posibilidades.

Cuplé simpático el primero y previsible el segundo. Desear que llegue un tsunami para que se lleven a los sevillanos... y popurrí en el que desarrollan su idea, con cada cuarteta dedicada a una de las emociones. Predominio de la voz femenina, con la segunda y el bajo para los hombres, esta pieza la interpretan todos en la fila de delante, con la orquesta a las espaldas. Sin motivo aparente. Falta empastar mejor esas voces, que vayan al unísono y no sean 45 gargantas con su timbre y su tono particular. Y mayor profundidad estilística y conceptual. Y eso que es el primero de la noche y aquí nadie se quiere enfadar.

Chirigota 'Los acojonaos' (regular)

Resulta difícil vestir un tipo de acojonaos. De gente que tiene mucho miedo. Es como los agarraos del Noly con una ristra de ajos porque dan buena suerte. Uff, 'complicaete'. Empiezan con el telón a medio subir, acongojados, y esa primera sonrisa les hace dar el pasito al frente.

De la Isla de León, manejan bien las claves chirigoteras para salir airosos más allá del repertorio. Lo venden bien, tienen experiencia. Pasodoble muy clásico y sencillito, agradable al oído. La segunda letra al miedo, ese freno irracional que atenaza a la voluntad humana.

Buena introducción a unos cuplés que hablan de sus guarrerías y de que eran tartajosos. Tiene su puntito vintage, pero más que como los pantalones de campana, como los piratas o las hombreras. ¿Se acuerdan que había gente que vestía así?

En el popurrí su sevillana, muchas musiquitas de carnaval, actuales, que enganchan. Y se mueven bien en el escenario. Esta chirigota puede 'engañar' a algún despistado que aterrice por Cádiz, por sus calles o por el Teatro. Pero no se le escapa a una mirada crítica y avezada.

Comparsa 'Los enemigos' (buena)

La comparsa sevillana de Joseja Puerto, con refuerzos de la agrupación de Tocina, suena más redonda y la interpretación de su repertorio ha ganado con las incorporaciones y la mano en la afinación. Se puede decir que es una comparsa claramente de cuartos: no ha de pasar apuros para superar esta primera fase, pese a la multitud, pero es una quimera dar ese pasito más.

Noticia Relacionada 'Los enemigos': la comparsa juega bien sus cartas y mantiene viva su partida José María Aguilera La presentación suena rotunda, solvente, contumaz. El grupo impone. Tiene porte de comparsa, mejorada con los 'fichajes' de Tocina

Chirigota 'Los cagones' (excelente)

Chirigotón. Manolín vuelve a los escenarios de la mejor manera. El vástago de Santander ha tirado del carro y se ha aferrado a una idea más gaditana (falló la chirigota clásica) para volver a conectar con sus fieles. Sí, pero no sólo eso. Su magnífico pasodoble al más puro estilo Cádi es una maravilla. Sí, pero no sólo eso. Hay una grandísima letra, al tipo, sobre los pájaros que anidaron tras la tragedia en Valencia. Que sí, pero no sólo eso.

¿Entonces? Pues que encima le funciona un popurrí ingenioso repleto de golpes que les hace volar hacia los cielos Posiblemente, la chirigota más redonda de ese grupo y sus autores, a falta de confirmar en los próximos pases. Sí, un chirigotón.

Noticia Relacionada 'Los cagones': los pájaros vuelan en el popurrí José María Aguilera La chirigota de Manolín Santander y Sánchez Reyes da un picotazo fuerte en la modalidad con un pasodoble a su estilo y una última pieza con continuos golpes chirigoteros

Comparsa 'Las costuras del alma' (mala)

Las jóvenes tarifeñas se estrenan en este Concurso con la ilusión del que empieza. Siempre debe haber una primera vez, y nunca (casi) sale como se desea. Se le notan las costuras, en el alma y en el cuerpo (sinónimo de repertorio). Mucho nervio que anticipan sus rostros, cuanto más las gargantas.

Estas costureras empiezan tan bajito el pasodoble que casi no se escucha. Les falta mejor hilo para tejer una melodía un tanto extraña que no brilla como quieren en ese final, donde el grupo se apaga para propiciar la escucha de su voz más aguda. Defensa de la sanidad pública, de esa última llamada a la que deben atender tras tantos días de espera.

Una comparsa con mucho margen de mejora. Siempre hay una primera vez.

Chirigota 'Las precavidas' (regular)

La chirigota de Puerto Real deja una sensación muy extraña. Y es que, finalmente, han sacado dos agrupaciones. La idea de inscribirse dos veces, jugando con el personaje, para después elegir la mejor opción, les salió fatal. La herencia de los desgraciaítos. Han intentado mantenerse airosos con dos chirigotas que en realidad eran la misma pero con el 'doble' de curro y, probablemente, la mitad de calidad.

Aparecer en el escenario con el mismo tipo y el mismo estribillo y cambiando el resto del repertorio... es un desafío, al jurado y a sus propios límites. El Carnaval es transgresión y estos chirigoteros, con cariño, pasión y amor por la fiesta, han cruzado algunos límites haciendo equilibrismo por diversos artículos del reglamento. Lo lógico es pegarse un 'morrazo'.

Noticia Relacionada 'Las precavidas': la misma chirigota pero con otro repertorio José María Aguilera La agrupación de Puerto Real repite tipo y estribillo, pero cambia el resto de piezas

Y así acaba la función.