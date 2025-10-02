Cita con el eterno Juan Carlos Aragón en la Casa del Carnaval de Cádiz

La Fundación Juan Carlos Aragón, en colaboración con la Diputación de Cádiz, organiza este viernes, 3 de octubre, a las 18:00 horas, en la Casa del Carnaval, la charla-coloquio 'Juan Carlos Aragón y su música'.

La cita con el inmortal autor estará moderada por el periodista de la Cadena SER Ignacio de la Varga y contará con la presencia de Sergio Guillén Bancalero (autor de 'Los locos') y Antonio Martínez Ares (autor de 'Los humanos')

La entrada al acto, según se apunta desde la organización, es libre hasta completar el aforo.

Francisco Javier Bohórquez, histórico director de la comparsa de Juan Carlos Aragón, lo tiene claro y así lo anuncia en redes sociales: «No es un acto más. Es un homenaje vivo al legado musical de Juan Carlos Aragón. No faltes».

La Casa del Carnaval se ha convertido en un lugar habitual para honrar la memoria y la obra de Aragón. Y es que ya ha acogido en diversas ocasiones, especialmente en torno a los aniversarios de su muerte, actos en recuerdo y homenaje a Juan Carlos Aragón, laureado autor del Carnaval de Cádiz.

Estos eventos han incluido mesa redondas sobre su figura y obra, con la participación de personalidades del Carnaval y el mundo de la cultura, como su antiguo director Javi Bohórquez, su viuda, Luisa Tejonero, y otros autores y periodistas de la capital gaditana.

La figura inmortal de Juan Carlos Aragón

Juan Carlos Aragón Becerra (Cádiz, 26 de mayo de 1967) falleció el 17 de mayo de 2019 en la clínica San Rafael de Cádiz.

El autor gaditano no pudo superar un cáncer que le fue detectado un mes. Desde entonces, todas las personalidades relacionadas con la fiesta grande de Cádiz estuvieron atentas a su evolución. La peor de las noticias llegó ese 17 de mayo como un auténtico bofetón. En un mismo día, Aragón Becerra, el 'Capitán Veneno', moría y se hacía inmortal.

Juan Carlos, que estudió en Salesianos y es de la quinta de autores como Antonio Martínez Ares y José Guerrero Roldán 'Yuyu', hubiese cumplido 52 años el 26 de mayo de ese fatídico 2019.