La chirigota de Puerto Real saca el paraguas tras las críticas y sigue jugando con el tipo: «No hay que mosquearse, que esto es Carnaval»

No se puede decir que la chirigota de Puerto Real de Antoñito y Fermín esté pasando precisamente desapercibida. No se puede decir que las chirigotas de Puerto Real de Antoñito y Fermín estén pasado precisamente desapercibidas. Y es que la inscripción doble, con los nombres de 'Las precavidas' y 'Por si acaso... Las precavidas', hizo ruido desde antes de que arrancara el COAC y no para de hacerlo durante el concurso.

Una de ellas, 'Las precavidas' fue descalificada. La otra entrega, 'Por si acaso... Las precavidas', se presentaba este lunes en el Falla con la cabeza alta y el humor por bandera. No han parado de jugar con el tipo, con el doble tipo. Mujer precavida vale por dos y de ahí no se bajan. Y han lanzado un mensaje a navegantes entre copla y copla: «No hay que mosquearse que esto es Carnaval».

El público hoy ha recibido a la agrupación con cariño, un cariño que le ha faltado de algunos compañeros de la modalidad. Es el caso de 'Los inhumanos', que en su segundo pasodoble de cuartos arremetieron contra la chirigota de Puerto Real por la ocurrencia de presentar este año 2025 dos agrupaciones con el mismo tipo. Dura crítica sobre las tablas y duras críticas argumentando el pasodoble tras la actuación.

Tras la actuación de hoy, los autores de 'Por si acaso... Las precavidas', Antoñito y Fermín, se han mostrado con talante a la hora de atender a los medios. No han hecho mucho uso de la lengua después de que le hayan tirado de ella. Elegantes.

«No queremos hablar de ese tema», respondía Antoñito al ser preguntado por la descalificación. «Hemos venido a pasarlo bien y lo hemos pasado bien», añadía.

«La verdad es que ahora soy un ignorante, de las normas y de todo. Lo que quiero es disfrutar con mi gente, con los amigos y la familia. El público nos ha recibido bien y eso es lo que nos llevamos«, apuntaba Fermín al ser cuestionado por el pasodoble que le han dedicado 'Los inhumanos'. «Estamos preparados para dar los pases que haya que haya dar. De hecho, ya hemos dado tres», añadía entre risas, sin perder el sentido del humor y haciendo oídos sordos a palabras necias.