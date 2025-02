'Por si acaso... las precavidas': la chirigota hace de su descalificación su propia parodia

Chirigota Por si acaso... las precavidas Autores Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Carlos Bastón

'Por si acaso... las precavidas'. En escena la segunda chirigota que en realidad cantó la primera y es la que no ha sido descalificada. Un guirigay curioso para llevar al límite su particular manera de entender el Carnaval. Parece una matrioshka, la muñeca rusa que tiene dentro una igual, en versión reducida. Guste más, guste menos, es absolutamente respetable, pues el humor no tiene más coto que el propio humor, y ellos además siempre lo hacen con respeto. Se exige transgresión y luego se critica. ¿Denominación de origen? Puerto Real, provincia de Cádiz.

«Menos mal que nos hemos traído el paraguas, porque no veas qué chaparrón», bromea el autor en la presentación. El grupo alterna dos pasodobles, uno cargado de humor y autorreferencial y otro más clásico... y autorreferencial. Se nota el enfado por ciertas críticas de prensa, afición y hasta sus propios compañeros. Tanto para unos como para otros, paz y amor, que esto es Carnaval.

«Cómo se han cargado a la chirigota de Puerto Real». Al fin, Fermín y Antoñito consiguen el efecto deseado, como lograban en sus agrupaciones precedentes y no habían sido capaces en este doblete precavido. «A las que hemos pasado nos viene bien que no canten más», bromean, con su estilo efectista y hasta este año muy efectivo. Ese espíritu jocoso se debería trasladar fuera de las tablas y con el telón caído. Por cierto, ya han asumido que era la misma chirigota. Con diferente repertorio, pero la misma.

Segundo pasodoble a su localidad de origen, porque «yo no soy de la Viña, ni de Puntales... No tenemos de nada pero yo aparco debajo de mi casa todos los días«. Eso es tela de ingenioso. «Me siento lejos cuando me llaman cateto. No desprecies a tu hijo», Y esto es tela de 'sentío'.

Innovan con una fórmula distinta, con seis minicuplés de sólo dos frases. Algo diferente y les funciona. El público se entrega, disfruta, y la chirigota también se siente cómoda entre risas. Menos digerible es un popurrí que reduce la sensación general, baja la espuma y se queda en una propuesta simpática y agradable.

Así cantaron en preliminares:

